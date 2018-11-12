Україна втрачає робочу силу (світова преса)

Іспанський часопис El Pais розмірковує над проблемою відтоку української робочої сили до Польщі. Португальська газета Diario de Noticias повідомляє про вимоги Євросоюзу оприлюднити імена і притягти до відповідальності винних у смерті української антикорупційної активістки Катерини Гандзюк. Британське періодичне видання The Daily Telegraph пише про переконливу перемогу українського боксера Олександра Усика над англійцем Тоні Белью.

Іспанський часопис El Pais ​друкує матеріал «Емігранти, яких хоче у себе мати Польща: 600 тисяч українців». Мадридське видання пише, що сотні тисяч українців мешкають нині у Польщі. Втім, згідно з альтернативними джерелами інформації, цей показник може сягати мільйона осіб. Переважно, Польща приваблює українців можливостями працевлаштування у країні, де ВВП зростає до показника у 5%. Шоста найбільша економіка країн Європейського Союзу, якою є Польща, потребує багато робочої сили, аби підтримувати здорові показники зростання, надто у таких царинах, як будівництво, обслуговування та у сфері новітніх технологій. Отож, цілком логічно, що Польща видала найбільшу кількість дозволів на проживання для громадян з-поза меж ЄС, аніж будь-яка інша країна Євросоюзу. Йдеться про 683 тисячі подібних дозволів. З цього показника, як підкреслює іспанська газета, 85,7% становили українці. Головною причиною запитів про надання дозволу на проживання у Польщі було бажання українців працевлаштуватися у тій країні.

El Pais пише, що відтік українців за кордон спричиняє низка чинників, з-поміж яких називається всюдисуща корупція, слабка економіка та подальша війна на сході України. Видання наводить слова 54-річної Марії Попко, яка прибирає приватні помешкання, а також допомагає поратись у офісі під Варшавою. Марія каже, що Польща дуже близька до України. Культура Польщі подібна до української, і на додаток здобути дозвіл на проживання у Польщі значно легше, аніж, скажімо, у Німеччині. Готуючи українські вареники, Марія каже, що вони дуже нагадують польські «пироги», і свідчать про близькість української та польської кухонь. Все це на її думку, вказує на культурну спорідненість між обома країнами, а також на подібність української та польської мов. Все це, як наголошує мадридський часопис, допомагає інтеграції українців до польського суспільства. Водночас, Марія вважає, що ставлення поляків до українців зазнає змін впродовж останніх років. Все це лякає українку, яка каже, що дехто у Польщі вважає, що українці, які важко і наполегливо працюють у цій країні, відбирають у поляків робочі місця. Втім, на її думку, це не відповідає дійсності, бо у Польщі і без того достатньо робочих місць з причини того, що багато поляків виїхали на роботу до інших країн-членів ЄС.

«Емігранти, яких хоче в себе мати Польща: 600 тисяч українців. Україна втрачає ціле покоління молоді»

Газета Португалії Diario de Noticias​l пропонує читачам статтю «ЄС закликає Україну покарати винних у смерті антикорупційної активістки». Лісабонське видання повідомляє, що чільний посадовець Європейського Союзу – комісар ЄС з питань розширення Йоганнес Ган, який відвідав столицю України, зустрівшись з українськими посадовцями, натиснув на офіційний Київ вимогою чітко визначити і покарати тих, хто причетний до смерті активістки українського громадського антикорупційного руху, яка стала жертвою нападу з використанням сірчаної кислоти. Часопис нагадує своїм читачам, що 33-річна Катерина Гандзюк зазнала нападу з боку незнайомця наприкінці липня цього року у місті Херсон. Після більш ніж 10 хірургічних операцій, Катерина Гандзюк померла у шпиталі. 30% її тіла були вражені хімічними опіками, зокрема груди, руки і обличчя.

Diario de Noticias пише, що брутальна і насильницька смерть Катерини Гандзюк поновила критику з боку представників громадянського суспільства України, спрямовану на українське керівництво, яке, на думку активістів, не зробило достатньо, аби провести повноцінне розслідування смерті Гандзюк і притягти до суворої відповідальності всіх винних. Газета зазначає, що українська поліція затримала двох осіб і ще трьох посадила під домашній арешт у цій справі. Але у решті-решт не було оприлюднено імен «замовників» нападу на активістку антикорупційного руху. Єврокомісар Ган заявив у Києві, що міжнародна спільнота серйозним чином шокована цією трагедією, яка сталась в Україні, наголосивши, що те, що відбулося є цілком неприйнятним. Відтак, Ган закликав український уряд визначити і притягти до відповідальності всіх причетних до смерті Гандзюк.

«Досить вже безневинних смертей»

Найтиражованіше періодичне видання Великої Британії The Daily Telegraph публікує статтю «Останній двобій Тоні Белью завершується відчайдушною поразкою, тоді як Олександр Усик перемагає після чудового нокаута у восьмому раунді». Часопис пише, що англійський боксер Тоні Белью програв українцеві Олександрові Усику, який постає тріумфальним і абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі. При цьому газета додає, що український боксер програвав у ході бою після сьомого раунду, але потім повернув події на рингу таким чином, що у його перемозі вже ніхто не мав сумнівів. Після того, як Усик потужно нокаутував свого англійського суперника у восьмому раунді, переможений ліверпулець Белью заявив, що український боксер є найкращим бійцем проти якого він будь-коли виходив на ринг, відтак перемога Усика була цілковито заслуженою. Подібні слова після важкого нокаута, на думку британського видання, свідчать про те, що попри поразку Тоні Белью показав свій клас і те, що вміє програвати з гідністю.

The Daily Telegraph зауважує, що вже від самого початку боксерського двобою Олександр Усик був активнішим за свого англійського суперника. Англієць був сповнений, втім, бажання упіймати українця на помилці, але Усик також не збирався «відсиджуватись» у захисті. Зрештою, як підсумовує лондонське видання, перемога Усика почала набирати реальних обрисів ближче до сьомого раунду, коли від одного з його надпотужних ударів лівою, Белью помітно захитався. Від цього моменту, попри те, що за словами британської газети, Тоні Белью перебуває нині на піку форми всієї своєї кар’єри, він почав виказувати чіткі ознаки втоми. Саме цим і скористався український боксер. У восьмому раунді Олександр Усик провів серію з двох «хуків» з лівої, які і стали прелюдією приголомшливого нокауту вже помітно втомленого англійця. Саме тоді тренер англійця Девід Колдвелл негайно звернувся до рефері на рингу Террі О’Коннора з проханням припинити двобій, віддавши перемогу українському бійцеві.

«Останній двобій Тоні Белью завершується відчайдушною поразкою, тоді як Олександр Усик звитяжить після чудового нокаута у восьмому раунді»