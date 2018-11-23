Радіо Свобода Daily: у відомого літака «Мрія» є сестра-близнюк, яка не літає

Бюджет-2019

Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2019 рік.

За документ у другому читанні проголосували 239 депутатів, а в цілому його підтримали 240 обранців. Голосування відбулося о 6:01 23 листопада.

Доходи держбюджету на 2019 рік передбачені в розмірі 1 трильйон 2 мільярди 131 мільйон гривень. Видатки передбачені в сумі 1 трильйон 112 мільярдів 130 мільйонів гривень. Граничний обсяг дефіциту держбюджету-2019 визначено в сумі 89 мільярді 989 мільйонів гривень.

На 2019 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлено у розмірі з 1 січня 2019 року – 1853 гривні, з 1 липня - 1936 гривень, з 1 грудня – 2027 гривень. Мінімальна зарплата з 1 січня – 4173 гривні.

Експерти та народні депутати в ефірі Радіо Свобода проаналізували головні цифри головного кошторису країни наступного року.

І трохи про кадрові зміни.

Новим представником України в Тристоронній контактній групі став Євген Марчук

Верховна Рада України звільнила міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового. Натомість призначила міністром у справах ветеранів народного депутата з фракції «Блок Петра Порошенка» Ірину Фріз, а Оксану Маркарову - міністром фінансів України.

Таємні зустрічі Порошенка та Медведчука

Розслідувачі проекту «Схеми» вважають, що у часи, коли українська армія на Сході захищає українські землі, президент України та головнокомандувач Петро Порошенко мав би бути щонайменше політичним опонентом Віктора Медведчука – політика, який стояв біля витоків проросійського сепаратизму в Україні, очолює рух, що просуває ідеї федералізації, та незмінно відстоює інтереси президента Росії. Утім, як виявилося, кум Путіна може дозволити собі приїжджати просто додому до президента та регулярно бачитися із ним у АП. Розслідування Михайла Ткача. Програма «Схеми: корупція в деталях».

Чи доречно смажити курку в Будинку профспілок на Майдані?

П’ята річниця початку Революції Гідності відзначилась не лише вшануванням пам’яті загиблих учасників, а й скандалом навколо нового ресторану швидкого харчування, який відкрили у Будинку профспілок. В день відкриття обурені кияни влаштували акцію протесту під щойно відкритим рестораном. Акція швидко переросла у сутички з поліцією. Активісти розписали фасад ресторану фразами «Тут помирали люди» та «Де ваша гідність?»

Чи доречно смажити курку на Майдані? Чи дійсно компанія KFC в Україні контролюється із Москви? Та чому жоден із закладів у Будинку профспілок так і не пропрацював тривалий час? Про це за лінком.

Загадкова історія «агронома-економіста С.Соснового»

Протягом багатьох десятиліть вся його біографія вкладалася у три слова й одну літеру – «агроном-економіст С. Сосновий». У 1942 році, в окупованому Харкові, саме з таким підписом вийшла серія статей про колективізацію і Голодомор. У них вперше, без емоцій, на основі фактів доведуть ‒ Голодомор був штучним. Автор цих досліджень вперше в історії підрахує й кількість жертв. Він зробить це на основі статистики, а не політики, хоча його підрахунки все одно викривлять, а сам він отримає 25 років таборів.

Ім’я цього вченого повернув харківський доцент – Олександр Салтан. Саме йому разом із канадським професором Богданом Клідом, вперше вдалося відновити драматичну історію життя «агронома-економіста С. Соснового». Детективні подробиці своїх пошуків Олександр Салтан вперше розповів в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

Українська «Мрія»

«Мрія» – найбільший транспортний літак у світі. І цей літак — український АН-225 має 250 світових рекордів, в його «череві» легко може розміститися пасажирський літак або два тенісні корти. І цього року українській «Мрії» виповнюється 30 років. Видовище, як гігантське повітряне судно злітає чи йде на посадку, заворожує мільйони людей у всьому світі. Але мало хто знає, що у «Мрії» є сестра-близнюк. Як вона виглядає та чому не літає? Що перевозить «Мрія» і скільки це коштує? Чим займається екіпаж під час тривалих перельотів? Дивіться ексклюзивне відео, відзняте під час міжнародного рейсу.

Мрійте про велике і обов’язково втілюйте ці мрії в життя!

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