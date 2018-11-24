Радіо Свобода Daily: Мін’юст похитнув право УПЦ (МП) на Почаївську лавру

Вшанування 85-х роковин Голодомору

Цими днями Україна вшановує пам’ять предків, які померли внаслідок штучного голоду у 1932-1933 роках. Голодомор в Україні знищив від семи до десяти мільйонів осіб. Гнів і пам’ять Голодомору, обговорювали в ефірі Радіо Свобода історик Василь Марочко, керівник Центру українських досліджень Інституту Європи РАН Віктор Мироненко та головний зберігач фондів Національного музею «Меморіал жертв Голодомору», історик Ніна Лапчинська.

Також пропонуємо Вам підбірку матеріалів Радіо Свобода, які були опубліковані напередодні.

Розповідь свідка Голодомору професора Ілька Корунця

Публікація про роль Криму в історії Голодомору та про Великий Голод в пам'яті кримчан

Що пам’ятають про Голодомор на Донбасі?

Чому Голодомор є геноцидом: коротке пояснення.

Підбірка найбільш помітних ініціатив та заходів, що відбулися в Україні за останні чотири роки із вшанування жертв Великого Голоду 1932-1933 років.

А тут знайдете 9 фільмів, які вкотре доводять, що Голодомор 1932–1933-го – це спланована акція радянської влади.

24 листопада о 16:00 не забудьте долучитися до загальнонаціональної акції «Запали свічку пам'яті».

Мінюст скасував право УПЦ (МП) на користування Почаївською лаврою

Перший заступник міністра юстиції Олена Сукманова заявила, що комісія Мін’юсту скасувала рішення про державну реєстрацію права користування на комплекс споруд Свято-Успенської Почаївської лаври за релігійною організацією Почаївська Свято-Успенська лавра. Цю організацію очолює митрополит УПЦ (МП) Володимир (Мороз), теперішній настоятель Почаївської лаври.

Члени комісії, як стверджує чиновниця, дійшли висновку, що реєстратор здійснив державну реєстрацію права користування на комплекс споруд Свято-Успенської Почаївської лаври (Успенського собору, Троїцького собору, монастирських келій, архієрейського будинку, дзвіниці, надбрамного корпусу) з порушеннями вимог чинного законодавства.

«Саме тому це рішення про державну реєстрацію було скасоване, а державному реєстратору, який його здійснив, блоковано доступ до державного реєстру речових прав на нерухоме майно», – зазначила перший заступник міністра.

Джамала про Крим, батьків та рідну домівку

Джамала ‒ українська співачка кримськотатарського походження. Вона перемогла у фіналі конкурсу «Євробачення 2016», як тренер узяла участь у передачі «Голос», випустила кілька альбомів, виступила з великим сольним концертом у київському «Палаці спорту» і вже вирушила в черговий тур Україною.

У великому ексклюзивному інтерв'ю Крим.Реалії Джамала розповіла про Крим, батьків, які досі живуть на півострові, та рідну домівку в селі Малоріченське.

«Чорна п'ятниця» по-українськи

23 листопада в Україна разом із усім світом провела «чорну п'ятницю» – традиційний розпродаж. Багато хто чекав цього дня увесь рік, аби купити вподобані товари чи послуги за привабливими цінами, утім, для декого цей день став справжнім розчарування через недоброчесність деяких продавців. Так, наприклад, один з інтернет-магазинів на честь «чорної п’ятниці» зробив «знижку» в +300 гривень. «Чорна п'ятниця» в українських магазинах дуже нагадує реформи українського уряду: назва є, реклами багато, цифри якісь показують, а коли доходить до конкретики, то знову «підняли на 20, щоб знизити на 10», – ділиться враженнями блогер Руслан Хаврюта.

Витрачайте кошти розумно і з користю!

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