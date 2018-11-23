«Чорна п'ятниця» по-українськи: вигідні знижки чи маніпуляції з цінами?

23 листопада в Україна разом із усім світом проводить «чорну п'ятницю» – традиційний розпродаж. Багато хто чекає цього дня увесь рік, аби купити вподобані товари чи послуги за привабливими цінами, утім, для декого цей день стає справжнім розчарування через недоброчесність деяких продавців.

Цього дня багато користувачів ділиться у соцмережех своїми вдалими покупками чи вигідно отриманими послугами:

Про масштаби акції в Україні пише, зокрема, Аллан Левітов, який звертає увагу на те, що з початком «чорної п'ятниці» через велику кількість охочих сайти деяких українських інтернет-магазинів просто «лягли»:

Деякі з пропозицій здивували своєю оригінальністю подачі:

Для когось привабливих акційних пропозицій настільки багато, що люди навіть засмучуються.

«Чорна п'ятниця» занадто швидко настала, я ще не навчилась справлятись з бажанням купувати усі акційні товари, які дуже хочу», – пише користувачка Twitter із ніком Ананасовий Їжачок.

А хтось тим часом жалкує, що знижки не поширюються на оплату комунальних послуг:

І на купівлю іноземної валюти:

Дехто ж засмутився через те, що бажання купувати щось є, а от можливості зробити це немає:

Але є і ті, кого цей день тільки роздратував, зокрема, через надокучливий спам від різноманітних магазинів та виробників:

Декому повідомлень прийшло занадто багато, тож довелося реагувати:

А хтось не зміг зробити навіть цього:

Частина користувачів тим часом обурюється, що масовий розпродаж відбувається в переддень 85-х роковин однієї з найбільших українських трагедій – Голодомору 1932-33 років.

Хтось навіть називає це провокацією:

Але чи справді «чорна п’ятниця» напередодні Дня пам’яті жертв Голодомору – погано? Крапки над «і» у цьому питанні розставив директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

«Не шукаймо проблем, там де їх немає. «Чорну п'ятницю» не придумали, аби відтіснити пам'ять про жертв Голодомору. Це комерційна акція, яка вже давно проходить в Європі та Америці (саме звідти вона походить)... Тому купуйте, якщо треба у п'ятницю, і поминайте вбитих голодом в суботу», – зазначає він.

Утім, найбільше нарікань викликали не зовсім чесні акції, які запропонували українським покупцям. Так, наприклад, В’ячеслав Поєздник виявив, як один з інтернет-магазинів на честь «чорної п’ятниці» зробив «знижку» в +300 гривень.

«Чорна п'ятниця» по-українськи – це коли ти думаєш: та ладно, придбаю кремчик під час знижок, дивишся, а його середню ціну підвищили на 30% і пропонують «чорну-пречорну» знижку 25%», – пише Тетяна Стус.

А ось які «знижки» помітила журналістка Олена Кисіль:

«Безсоромність торговельних мереж зашкалює», – обурюється Стах Розсоха.

Користувача Twitter під ніком Пан Олександр тим часом обурила пропозиція від «Приватбанку»:

«Як на мене, то знижки у розмірі 50 гривень на товари дорожче ніж 500, то є несерйозно. На рекламу було витрачено більше», – пише Маргарита Чимирис.

«Чорна п'ятниця» в українських магазинах дуже нагадує реформи українського уряду: назва є, реклами багато, цифри якісь показують, а коли доходить до конкретики, то знову «підняли на 20, щоб знизити на 10», – ділиться враженнями блогер Руслан Хаврюта.

Ще одну «дивну» акцію виявив Вадим Гороховський:

А ось як характеризує «чорну п'ятницю» по-українськи Володимир Денисенко:

Тим часом Олег Ущенко резюмує: «Чорну п'ятницю» треба прожити так, щоби на наступний день не було нестерпно боляче від питання, нафіга то було купувати?».

«Пережили 3 вересня, переживемо і «чорну п'ятницю», – іронічно додає блогер Антон Ходза.

А те, як провести цей день безболісно для власного гаманця, пояснює Анна Катрук:

Звичай проводити «чорні п'ятниці» бере свій початок з XIX століття. В Україні таку традицію започаткували з 2013 року.