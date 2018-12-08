Радіо Свобода Daily: зі справи проти Миколи Мартиненка можуть прибрати понад 600 аркушів

Держбюджет-2019 в цифрах

Долар по 29 гривень 40 копійок і мінімальна зарплата 4 тисячі 137 гривень. Такі цифри, серед іншого, є у підписаному президентом Петром Порошенком законі «Про державний бюджет України на 2019 рік». Згідно з цим документом, найбільше з державної скарбниці наступного року витратять на безпеку і оборону, на «соціалку» та на освіту. Забезпечуватимуть ці витрати, в першу чергу, платники податків, а допоможуть їм кредитори. В окремій публікації нагадуємо основні цифри держбюджету-2019, про які варто знати.

Багатство родини судді Татькова

Чотири апартаменти та десятки гектарів землі в сонячній курортній Іспанії належать доньці та екс-дружині судді-втікача часів Януковича Віктора Татькова – «Схеми» знайшли їх, дослідивши іспанські реєстри. Як виявилося, численна елітна нерухомість, яка з’являлася в оточення судді Татькова синхронно з його кар’єрним злетом, яку журналісти виявили півроку тому, була лише верхівкою айсберга. До вашої уваги нове розслідування Олександра Чорновалова, Наталки Седлецької та Кіри Толстякової.

Нові подробиці справи Мартиненка

Адвокати Миколи Мартиненка звернулися до суду з клопотанням визнати всі докази, отримані НАБУ зі Швейцарії у справі щодо екс-народного депутата, недопустимими. Це ставить під загрозу перспективу притягнення Мартиненка до відповідальності.

Якщо суд задовольнить клопотання адвоката, то зі справи проти Миколи Мартиненка можуть прибрати понад 600 аркушів, в тому числі документи зі швейцарських банків, у яких, як повідомляє офіційне слідство, Микола Мартиненко зазначений бенефіціарним власником панамської компанії Bradcrest Investment. Саме ця компанія, за версією НАБУ і САП, отримувала виплати від чеської компанії Škoda JS в інтересах Мартиненка за виграш на тендерах державного «Енергоатому». Тобто це ключові докази.

Судді взяли паузу на вивчення міжнародного законодавства та винесуть своє рішення вже в понеділок – 10 грудня. А поки судді вивчають міжнародне законодавство, Радіо Свобода поцікавилось у міжнародного експерта, як правоохоронні органи різних країн обмінюються доказами. Свої питання редакція адресувала Педро Гомесу Перейра, юристу, який 8 років працював у Швейцарському міжнародному центрі з повернення активів.

Що ще?

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд окупованого Сімферополя заарештував адвоката Еміля Курбедінова на п’ять діб. Захист вже подав апеляцію на його арешт

А в Печерському районному суді Києва розпочався процес над фігурантами «справи банди Торпеди» Дмитром Чорнодубравським і Сергієм Бахчеваном, яких підозрюють в серії нападів на посольства, пам'ятники, культові споруди та інших злочинах.

«Номери» Сенцова

У Києві відбулася прем’єра вистави за п’єсою Олега Сенцова «Номери». П’єсу український режисер написав ще до нинішньої окупації Росією Криму. П’єса-антиутопія виявилася для Сенцова пророчою: за сюжетом один із персонажів протестує проти звичного порядку і за це розплачується. Команда проекту змогла організувати три безкоштовні допрем’єрних покази наприкінці листопада. На одному з них побували журналісти «Настоящего времени» (спільний проект Радіо Свобода за участі «Голосу Америки»).

4 промови жіночого конгресу, про які варто знати не тільки жінкам

У Києві 7 грудня почав роботу 2-й Український жіночий конгрес. Він триватиме два дні і об’єднає українських та іноземних політиків, чиновників та підприємців навколо теми жіночого лідерства. Водночас, вже першого дня на порядку денному були й інші теми – загострення конфлікту на Чорному морі та розширення санкцій щодо Росії. Радіо Свобода зібрало для вас кілька найяскравіших заяв на підтримку українок на міжнародному рівні, які пролунали у перший день конгресу.

І дві приємні спортивні новини насамкінець.

Чемпіон світу з боксу у легкій вазі (до 61,2 кілограма) за версією WBA Василь Ломаченко 8 грудня спробує долучити до своїх трофеїв і титул чемпіона за версією WBO. За ще один пояс на головній боксерській арені світу, нью-йоркській Madison Square Garden, українець позмагається з представником Пуерто-Ріко Хосе Педрасою.

Жіноча збірна України з біатлону за результатами трьох перших змагань сезону (двох змішаних естафет та індивідуальної гонки) очолила загальний залік Кубка націй. Така висока позиція стала можливою завдяки бронзовому успіху в одиночному міксті та перемозі Юлії Джими в індивідуальній гонці. Після цього тріумфу в суботу, 8 грудня, Джима вийде на старт спринту в жовтому бібі лідерки загального заліку Кубка світу.

Будьте й Ви професіоналами у своїй справі!

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