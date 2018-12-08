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08 Грудень 2018, Київ 07:18
Політика

Радіо Свобода Daily: зі справи проти Миколи Мартиненка можуть прибрати понад 600 аркушів

Колишній народний депутат Микола Мартиненко

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Держбюджет-2019 в цифрах

Долар по 29 гривень 40 копійок і мінімальна зарплата 4 тисячі 137 гривень. Такі цифри, серед іншого, є у підписаному президентом Петром Порошенком законі «Про державний бюджет України на 2019 рік». Згідно з цим документом, найбільше з державної скарбниці наступного року витратять на безпеку і оборону, на «соціалку» та на освіту. Забезпечуватимуть ці витрати, в першу чергу, платники податків, а допоможуть їм кредитори. В окремій публікації нагадуємо основні цифри держбюджету-2019, про які варто знати.

Багатство родини судді Татькова

Чотири апартаменти та десятки гектарів землі в сонячній курортній Іспанії належать доньці та екс-дружині судді-втікача часів Януковича Віктора Татькова – «Схеми» знайшли їх, дослідивши іспанські реєстри. Як виявилося, численна елітна нерухомість, яка з’являлася в оточення судді Татькова синхронно з його кар’єрним злетом, яку журналісти виявили півроку тому, була лише верхівкою айсберга. До вашої уваги нове розслідування Олександра Чорновалова, Наталки Седлецької та Кіри Толстякової.

Апартаменти і десятки гектарів в Іспанії родини судді Татькова та інтерв'ю з суддею Вулфом
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Апартаменти і десятки гектарів в Іспанії родини судді Татькова та інтерв'ю з суддею Вулфом

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Нові подробиці справи Мартиненка

Адвокати Миколи Мартиненка звернулися до суду з клопотанням визнати всі докази, отримані НАБУ зі Швейцарії у справі щодо екс-народного депутата, недопустимими. Це ставить під загрозу перспективу притягнення Мартиненка до відповідальності.

Якщо суд задовольнить клопотання адвоката, то зі справи проти Миколи Мартиненка можуть прибрати понад 600 аркушів, в тому числі документи зі швейцарських банків, у яких, як повідомляє офіційне слідство, Микола Мартиненко зазначений бенефіціарним власником панамської компанії Bradcrest Investment. Саме ця компанія, за версією НАБУ і САП, отримувала виплати від чеської компанії Škoda JS в інтересах Мартиненка за виграш на тендерах державного «Енергоатому». Тобто це ключові докази.

Судді взяли паузу на вивчення міжнародного законодавства та винесуть своє рішення вже в понеділок – 10 грудня. А поки судді вивчають міжнародне законодавство, Радіо Свобода поцікавилось у міжнародного експерта, як правоохоронні органи різних країн обмінюються доказами. Свої питання редакція адресувала Педро Гомесу Перейра, юристу, який 8 років працював у Швейцарському міжнародному центрі з повернення активів.

Що ще?

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд окупованого Сімферополя заарештував адвоката Еміля Курбедінова на п’ять діб. Захист вже подав апеляцію на його арешт

А в Печерському районному суді Києва розпочався процес над фігурантами «справи банди Торпеди» Дмитром Чорнодубравським і Сергієм Бахчеваном, яких підозрюють в серії нападів на посольства, пам'ятники, культові споруди та інших злочинах.

«Номери» Сенцова

У Києві відбулася прем’єра вистави за п’єсою Олега Сенцова «Номери». П’єсу український режисер написав ще до нинішньої окупації Росією Криму. П’єса-антиутопія виявилася для Сенцова пророчою: за сюжетом один із персонажів протестує проти звичного порядку і за це розплачується. Команда проекту змогла організувати три безкоштовні допрем’єрних покази наприкінці листопада. На одному з них побували журналісти «Настоящего времени» (спільний проект Радіо Свобода за участі «Голосу Америки»).

4 промови жіночого конгресу, про які варто знати не тільки жінкам

У Києві 7 грудня почав роботу 2-й Український жіночий конгрес. Він триватиме два дні і об’єднає українських та іноземних політиків, чиновників та підприємців навколо теми жіночого лідерства. Водночас, вже першого дня на порядку денному були й інші теми – загострення конфлікту на Чорному морі та розширення санкцій щодо Росії. Радіо Свобода зібрало для вас кілька найяскравіших заяв на підтримку українок на міжнародному рівні, які пролунали у перший день конгресу.

І дві приємні спортивні новини насамкінець.

Чемпіон світу з боксу у легкій вазі (до 61,2 кілограма) за версією WBA Василь Ломаченко 8 грудня спробує долучити до своїх трофеїв і титул чемпіона за версією WBO. За ще один пояс на головній боксерській арені світу, нью-йоркській Madison Square Garden, українець позмагається з представником Пуерто-Ріко Хосе Педрасою.

Жіноча збірна України з біатлону за результатами трьох перших змагань сезону (двох змішаних естафет та індивідуальної гонки) очолила загальний залік Кубка націй. Така висока позиція стала можливою завдяки бронзовому успіху в одиночному міксті та перемозі Юлії Джими в індивідуальній гонці. Після цього тріумфу в суботу, 8 грудня, Джима вийде на старт спринту в жовтому бібі лідерки загального заліку Кубка світу.

Будьте й Ви професіоналами у своїй справі!

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