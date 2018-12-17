Радіо Свобода Daily: предстоятеля ПЦУ вже офіційно запросили до Константинополя для отримання томосу

Результати Об'єднавчого собору

15 грудня 2018 року ієрархи українських православних церков на Об'єднавчому соборі в Києві утворили єдину Православну церкву України (ПЦУ), затвердили її статут та обрали предстоятеля. Ним став митрополит Київський Епіфаній. Голосування було таємним, результат визначився голосами більшості. У соборі взяли участь ієрархи УПЦ Київського патріархату, ієрархи Української автокефальної православної церкви і два ієрархи УПЦ (Московського патріархату).

На момент обрання Епіфаній був митрополитом Переяславським і Білоцерківським, намісником Видубицького чоловічого монастиря у Києві, ректором Київської православної богословської академії.​ Крім того, Епіфаній був особистим секретарем патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. Як патріарший намісник Епіфаній автоматично очолив би Київський патріархат у разі смерті Філарета. За церковними мірками, він доволі молода людина. Йому 39 років. Більше деталей його біографії тут.

Цікаво, що митрополит Епіфаній також – активний користувач соцмереж. Що можна дізнатися про нього з його акаунтів у соцмережах? За цим лінком його найбільш показові публікації.

А ось, що про свої подальші кроки та плани предстоятель Української православної церкви розповів нашому кореспонденту.

Вручення томосу про автокефалію Православної церкви в Україні відбудеться 6 січня 2019 року. «Це буде, я гадаю, найпримітніше Різдво в історії України», – сказав президент України Петро Порошенко. Вселенський патріарх Варфоломій вже запросив митрополита Епіфанія до Стамбула для отримання томосу.

Можлива «помста за томос» у Криму

Втім, після отримання Україною томосу підконтрольна Росії влада окупованого Криму може почати мстити церкві Київського патріархату, заявив у коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії архієпископ Сімферопольський і Кримський дотеперішньої Української православної церкви Київського патріархату Климент (Кущ).

«Після отримання томосу ніщо і ніхто не може стримувати (представників російської влади півострова – ред.), крім Бога. Так, дійсно, можуть бути більш жорсткі дії до церкви Київського патріархату після прийняття томосу», – каже він. Архієпископ Климент також зазначив, що має намір боротися за свою паству, в тому числі і через суд: зараз вже подано позов до Європейського суду з прав людини, в якому йдеться про обмеження прав релігійної громади.

Романчук здобув «золото» на Чемпіонаті світу-2018 у Китаї

Але в огляді за вихідні ми вирішили не обмежуватись лише повідомленнями про церковні зміни, а й розповісти про значну спортивну перемогу. А саме про те, що український плавець Михайло Романчук здобув «золото» на дистанції 1500 метрів вільним стилем на Чемпіонаті світу-2018 на короткій воді (басейн – 25 метрів) у китайському місті Ханчжоу. «Його час 14.09,14 став новим рекордом ЧС», – повідомив Національний олімпійський комітет України.

Сміливо йдіть до змін й досягайте своїх цілей!

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