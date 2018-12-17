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17 Грудень 2018, Київ 07:43
Суспільство

Радіо Свобода Daily: предстоятеля ПЦУ вже офіційно запросили до Константинополя для отримання томосу

16 грудня новообраний предстоятель єдиної Православної церкви України митрополит Київський Епіфаній провів першу літургію в Михайлівському Золотоверхому соборі

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Результати Об'єднавчого собору

15 грудня 2018 року ієрархи українських православних церков на Об'єднавчому соборі в Києві утворили єдину Православну церкву України (ПЦУ), затвердили її статут та обрали предстоятеля. Ним став митрополит Київський Епіфаній. Голосування було таємним, результат визначився голосами більшості. У соборі взяли участь ієрархи УПЦ Київського патріархату, ієрархи Української автокефальної православної церкви і два ієрархи УПЦ (Московського патріархату).

На момент обрання Епіфаній був митрополитом Переяславським і Білоцерківським, намісником Видубицького чоловічого монастиря у Києві, ректором Київської православної богословської академії.​ Крім того, Епіфаній був особистим секретарем патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. Як патріарший намісник Епіфаній автоматично очолив би Київський патріархат у разі смерті Філарета. За церковними мірками, він доволі молода людина. Йому 39 років. Більше деталей його біографії тут.

16 грудня, вранці, новообраний предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній провів першу літургію в Михайлівському Золотоверхому соборі
16 грудня, вранці, новообраний предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній провів першу літургію в Михайлівському Золотоверхому соборі

Цікаво, що митрополит Епіфаній також – активний користувач соцмереж. Що можна дізнатися про нього з його акаунтів у соцмережах? За цим лінком його найбільш показові публікації.

А ось, що про свої подальші кроки та плани предстоятель Української православної церкви розповів нашому кореспонденту.

Епіфаній розповів про відносини з УПЦ (МП) – відео
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Епіфаній розповів про відносини з УПЦ (МП) – відео

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Вручення томосу про автокефалію Православної церкви в Україні відбудеться 6 січня 2019 року. «Це буде, я гадаю, найпримітніше Різдво в історії України», – сказав президент України Петро Порошенко. Вселенський патріарх Варфоломій вже запросив митрополита Епіфанія до Стамбула для отримання томосу.

Можлива «помста за томос» у Криму

Втім, після отримання Україною томосу підконтрольна Росії влада окупованого Криму може почати мстити церкві Київського патріархату, заявив у коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії архієпископ Сімферопольський і Кримський дотеперішньої Української православної церкви Київського патріархату Климент (Кущ).

«Після отримання томосу ніщо і ніхто не може стримувати (представників російської влади півострова – ред.), крім Бога. Так, дійсно, можуть бути більш жорсткі дії до церкви Київського патріархату після прийняття томосу», – каже він. Архієпископ Климент також зазначив, що має намір боротися за свою паству, в тому числі і через суд: зараз вже подано позов до Європейського суду з прав людини, в якому йдеться про обмеження прав релігійної громади.

Романчук здобув «золото» на Чемпіонаті світу-2018 у Китаї

Але в огляді за вихідні ми вирішили не обмежуватись лише повідомленнями про церковні зміни, а й розповісти про значну спортивну перемогу. А саме про те, що український плавець Михайло Романчук здобув «золото» на дистанції 1500 метрів вільним стилем на Чемпіонаті світу-2018 на короткій воді (басейн – 25 метрів) у китайському місті Ханчжоу. «Його час 14.09,14 став новим рекордом ЧС», – повідомив Національний олімпійський комітет України.

Український пловець Михайло Романчук, 16 грудня 2018 року
Український пловець Михайло Романчук, 16 грудня 2018 року

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