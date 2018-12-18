Катеринчук, Томенко і Чумак. Що відомо про соратників Гриценка

Українські політики Микола Катеринчук, Микола Томенко та Віктор Чумак заявили про своє приєднання до команди Анатолія Гриценка, який вже заявив про свій намір взяти участь у виборах президента України 2019 року. Вони вже не вперше перетинаються у різних політичних проектах, зокрема, у партіях «Наша Україна», «Батьківщина» та в «Блоці Петра Порошенка». Усіх чотирьох можна віднести до так званих «помаранчевих». Радіо Свобода пропонує переглянути більш детальний опис політичного шляху трьох соратників Анатолія Гриценка.

Микола Катеринчук

51 рік. Голова «Європейської партії України». Кандидат юридичних наук. Автор книги «Адвокати помаранчевої революції».

​Став депутатом Верховної Ради IV скликання. Увійшов до складу фракції «Наша Україна» (2002 рік).

2004 року взяв активну участь у виборчій кампанії кандидата в президенти України Віктора Ющенка, був його довіреною особою, очолював юридичний департамент штабу. Оскаржував у Верховному суді України сфальсифіковані результати другого туру виборів президента.

Перший заступник голови Державної податкової адміністрації України (2005 рік).

Депутат парламенту V та VI скликань від «Народного союзу «Наша Україна» (2006 рік та 2007 рік).

Балотувався у мери Києва. Також на виборах до Київради взяв участь «Блок Миколи Катеринчука», який отримав трохи більше від 4 відсотків голосів виборців. П’ятеро представників блоку стали депутатами міської ради столиці (2008 рік).

Під час дострокових виборів до Київради Миколу Катерничука звинувачували в тому, що його виборча кампанія ведеться з урахуванням інтересів Леоніда Черновецького. Вже на першій сесії троє з п’ятьох депутатів від «Блоку Миколи Катеринчука» проголосували за кандидатуру протеже міського голови Леоніда Черновецького – Олеся Довгого у секретарі Київради (2008 рік).

Микола Катеринчук виправдовувався, що він не може контролювати всіх своїх депутатів. Після цього Катеринчук всіляко намагався дистанціюватися від проведених ним у Київраду «тушок».

Став депутатом Верховної Ради VII скликання, тепер від партії «Батьківщина» (2012 рік).

Проголосив себе «революційним комендантом» Києва. Представники опозиційних партій зазначили, що не погоджували його кандидатуру на такий пост (2013 рік).

Микола Томенко

54 роки. Голова партії «Громадський рух Миколи Томенка «Рідна країна». Голова благодійного фонду «Рідна країна». Доктор політичних наук та кандидат історичних наук, професор КНУ імені Шевченка.

Автор понад 100 наукових статей. Співавтор підручника «Основи теорії політики» та книг «Історія української Конституції» і «Азбука української політики».

Віце-президент Національного олімпійського комітету України. Почесний президент Федерації біатлону України

Ініціатор та організатор загальнонаціональних акцій «Сім чудес України», «Сім природних чудес України», «Сім чудес України: замки, фортеці, палаци» та «Сім чудес Києва».

Балотувався до Верховної Ради ІІІ скликання від партії «Реформи і порядок» (1998 рік).

Начальник Головного управління преси та інформації Київської міської державної адміністрації (2000–2001 роки).

Обраний депутатом Верховної Ради у IV скликання від блоку «Наша Україна» (2002 рік).

Віце-прем'єр міністр України з гуманітарних та соціальних питань в уряді Юлії Тимошенко (лютий-вересень 2005 рік).

Обраний до Верховної Ради за списком кандидатів у депутати від «Блоку Юлії Тимошенко» (2006 та 2007 роки). Був заступником голови фракції «БЮТ» у V та VI скликаннях парламенту.

Заступник голови Верховної Ради (лютий-червень 2007 рік, а також вересень 2008 року – грудень 2012 року). Став одним з трьох народних депутатів, які повністю відповідали критеріям доброчесності Руху «Чесно», за підсумками роботи Верховної Ради VI скликання.

Народний депутат від партії «Батьківщина» у парламенті VII скликання (2012–2014 роки).

Довірена особа кандидата у президенти Петра Порошенка (2014 рік).

Позаштатний радник президента України Петра Порошенка з гуманітарних питань (2014 –2015 роки).

Депутат Верховної Ради VIII скликання від «Блоку Петра Порошенка», заступник голови фракції «БПП» (2014 –2016 роки).

У 2015 році Микола Томенко подав заяву на вихід із фракції, яка була підтримана лише у 2016 році. За це був позбавлений депутатського мандату.

Віктор Чумак

60 років. Лідер Громадянського руху «Хвиля». Заступник голови комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції. Кандидат юридичних наук, доцент, генерал-майор юстиції. Автор кількох десятків наукових праць.

Працював на керівних посадах у Державній прикордонній службі України (1992–2004 роки).

Директор департаменту аналізу та безпеки Міжнародного центру перспективних досліджень (2004–2010 роки).

Балотувався до Верховної Ради VI скликання від «Партії вільних демократів» (2007 рік).

Став одним із засновників Українського інституту публічної політики (2010 рік).

Був обраний до Верховної Ради VII скликання від партії «УДАР Віталія Кличка» в одномандатному окруза №214 у Києві (2012 рік).

У тому ж мажоритарному окрузі переміг на дострокових виборах і став депутатом парламенту VIII скликання тепер вже від «Блоку Петра Порошенка» (2014 рік).

На посаді голови комітету Верховної ради з питань протидії і запобігання корупції став одним з авторів законів про створення НАБУ, НАЗК, ДБР, баз електронних декларацій чиновників та законів про кримінальне переслідування високопосадовців за корупційні зловживання.

Вийшов із фракції партії «БПП» (лютий 2016 рік).

За повідомлення руху «Чесно» Віктор Чумак відмовився пояснювати походження коштів, витрачених ним на рекламну кампанію, яка тривала протягом нинішнього року.

Реакції

Здебільшого експерти позитивно оцінюють приєднання Миколи Томенка, Миколи Катеринчука та Віктора Чумака до кампанії Анатолія Гриценка. Так, політолог Володимир Фесенко зауважує, що організаторські здібності Чумака посилять роботу штабу.

Водночас письменник Андрій Кокотюха знайшов у цьому об’єднанні привід для гумору.