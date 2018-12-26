Радіо Свобода Daily: Росії розширила санкційний список проти українців

Спочатку короткі повідомлення:

Сьогодні майже по всій території України йтиме сніг, вдень – від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, повідомляє Український гідрометцентр.

Влада Росії розширила список фізичних і юридичних осіб України, проти яких будуть застосовані санкції. Він поповнився на понад 200 осіб і організацій

В Українській православній церкві (Московського патріархату) мають намір звернутися до Конституційного суду України через закон, що зобов’язує УПЦ (МП) змінити назву і вказати належність до російської церкви.

Папа Римський Франциск у своєму Різдвяному посланні, яке він виголосив 25 грудня із собору Святого Петра у Ватикані, серед іншого, також просив Господа про мир для України.

8 цитат Трампа про Україну

У 2018 році США послідовно підтримували Україну в протистоянні російській агресії. Від американських високопосадовців часто лунали заяви на підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, важливості просування реформ в Україні, зміцнення обороноздатності, стримування Росії, зокрема через санкції та протистояння газпромівському проектові «Північний потік-2», який США, як і Україна, вважають проектом геополітичного впливу Росії.

Водночас спостерігачі наголошували, що президент США Дональд Трамп, як видається, уникає публічно критикувати Росію і президента Путіна і «залишив критику Москви своїм посадовцям».

Що говорив президент США стосовно України в 2018 році, читайте за посиланням.

Мовний марафон по-українськи

Українцям обіцяли мовний закон до кінця осені, але й до кінця року його не буде. Під завісу 2018 року, на самого Миколая, парламентський Комітет з питань культури дуже швидко ухвалив рішення винести на сесію законопроект «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (№​5670-д), ліквідувавши одним махом технологію затягування розгляду, яку задумали супротивники закону з різних таборів, «накидавши» понад дві тисячі правок. Мабуть, тому голова Верховної Ради України Андрій Парубій планує вже в лютому ухвалити цей закон остаточно. Пропонуємо ознайомитися з «Точкою зору» на цю тему від Тараса Марусика.

Полювання на лосів в Україні: за і проти

Мисливці оскаржили в суді мораторій щодо полювання на лося, а Мінприроди збирається доводити, що вбивати цих тварин в Україні не можна. На захист диких тварин стають в Міністерстві екології. Як будуть це робити і чому таке протистояння навколо лосів, читайте та дивіться у «Свободі в деталях».

Бережіть природу!

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