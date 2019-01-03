Радіо Свобода Daily: три українці потрапили у список 50 найперспективніших футболістів за версією УЄФА

Огляд головних подій 2 січня розпочнемо із заголовків.

В Україні набрали чинності нові правила обміну валют.​

Кримськотатарський активіст Різа Асанов повідомив про напад на нього невідомих людей, які, за його словами, за акцентом були вочевидь прибульцями з Росії.

Внаслідок вибуху в житловому будинку в російському Магнітогорську загинули, за останніми даними, щонайменше 33 людей.

В індійському штаті Керала почалися протести через відвідування жінками храму Сабарімала, одного з найбільших місць паломництва індуїстів.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що отримав «чудового листа» від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина і сподівається незабаром побачитися з ним.

Росія зірвала терміни доступу експертів ВАДА до допінг-проб

Росія не виконала вимогу щодо доступу міжнародних фахівців до проб у московській антидопінговій лабораторії. Доступ міжнародних фахівців до допінг-проб був однією з умов відновлення повноважень Російського антидопінгового агентства (РУСАДА). Тепер спортсменів із Росії можуть знову відсторонити від змагань. Комітет із відповідності і перегляду ВАДА збереться 14 січня, щоб розглянути цю ситуацію і надати рекомендації про подальше ставлення до Російського антидопінгового агентства.

Перспективні футболісти за версією УЄФА

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) включив до списку 50 найперспективніших футболістів трьох представників України. Як зазначається, до списку увійшли гравці, які можуть успішно виступити цього року. До переліку потрапив 19-річний Андрій Лунін, який виступає за іспанський «Леганес». Також в УЄФА відзначили двох гравців київського «Динамо» – 19-річного захисника Віталія Миколенка та 20-річного півзахисника Миколу Шапаренка.

Топ-10 найбільш оплачуваних зірок YouTube у 2018 році

У журналі Forbes підрахували, скільки і за що отримали грошей провідні зірки соціальної мережі YouTube у 2018 році. Із топ-10 осіб у цьому списку – всі чоловіки. П'ятеро з них – геймери. Всім у середньому – 20-30 років. Окрім одного, найбільш прибуткового влогера 2018 року – 7-річного хлопчика, який заробив за рік 22 мільйони доларів. Детальніше про те, хто вони – найбільш оплачувані зірки YouTube і на чому заробили, читайте на завершення сьогодні.

Нехай улюблена справа приносить вам дивіденди!

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