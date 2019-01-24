Радіо Свобода Daily: Януковичу сьогодні оголошуватимуть вирок у справі про державну зраду

Вирок у справі Януковича

Оболонський районний суд Києва сьогодні, 24 січня, оголошуватиме вирок у справі екс-президента України Віктора Януковича, обвинуваченого в державній зраді. Початок засідання запланований на 9:00. Ми транслюватимемо його онлайн.

У цій справі вже відбулося 89 засідань.

За даними Генпрокуратури, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених статтями «державна зрада», «пособництво в умисних діях, вчинених з метою змін меж території та державного кордону України» і «пособництво у веденні агресивної війни». Він винним себе не вважає.

Вакарчук йтиме в політику

Український співак Святослав Вакарчук під час заходу в столиці Британії Лондоні заявив, що йтиме в політику. «Я в ділі, і ви згодом дізнаєтеся більше. Я би хотів привести в українську політику якомога більше нових облич. Влада як така мене не захоплює. Що штовхає мене до політики – це розчарування сучасним її станом в Україні. Дивитися на всі ці обличчя на білбордах по Києву нестерпно. Нам потрібні нові політичні лідери. Я не вірю в революції, оскільки вони не дають стійких рішень», – цитує Вакарчука Український інститут у Лондоні.

Він назвав ключовими питаннями боротьбу з корупцією й реформу органів судової влади.

Поранених полонених моряків планують перевести до СІЗО у Москві

Російська сторона планує перевести поранених українських моряків, яких захопили російські прикордонники в Чорному морі, до Лефортовського слідчого ізолятора. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Наразі Андрія Ейдера, Василя Сороку й Андрія Артеменка утримують у лікарні СІЗО «Матроська тиша», де вони отримують медичну допомогу. За словами Денісової, в Лефортовському ізоляторі немає належних умов для лікування, а інформація від представників російської влади про те, що стан моряків задовільний, суперечить даним з «альтернативних джерел».

Далі три історії про спростування.

Відомий бразильський письменник Пауло Коельйо заявив, що не висловлював підтримки голові ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко на нинішніх виборах президента України.

«1+1» заперечив слова Володимира Зеленського про «технічну помилку» під час новорічного привітання президента.

А члени Російської академії наук вибачилися перед главою Російської православної церкви патріархом Кирилом і головою Ради федерації (верхньої палати парламенту Росії) Валентиною Матвієнко за «помилкову інформацію» про присвоєння їм звання почесного професора РАН.

У Львові попрощались із соратником Степана Бандери

У Львові попрощались із Омеляном Ковалем, який був одним із лідерів Організації українських націоналістів (бандерівське крило) і в’язнем нацистського табору Аушвіц. 98-річний мешканець Львова помер 19 січня.

Омелян Коваль у 1941 році був арештований німецькими окупантами, перебував у Львові в тюрмі на Лонцького, а потім до 1945 року у концтаборі в Аушвіц. На руці Омеляна Коваля протягом усього життя зберігся його табірний номер – 49730. В Аушвіці Омелян Коваль перебував із двома братами провідника ОУН Степана Бандери. Його допитували найвищі чини гестапо у концтаборі.

У післявоєнний час Омелян Коваль був в еміграції в Німеччині, потім у Бельгії. Він був близьким соратником і послідовником Степана Бандери, був на похороні провідника і ніс домовину з його тілом.

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