Радіо Свобода Daily: Як ЦВК просила автографи у Зеленського

Автограф-сесія Зеленського у ЦВК

Співробітники ЦВК брали автографи у коміка Володимира Зеленського, коли він прийшов подавати документи для реєстрації кандидатом на виборах президента України. Зокрема, одна зі співробітниць ЦВК попросила Зеленського підписатися на близько десяти його фотографіях, роздрукованих заздалегідь. Голова Комітету виборців України Олексій Кошель пояснив Радіо Свобода, що юридично жодних порушень співробітники ЦВК не скоїли, але є питання щодо професійної етики. Загалом, станом на 25 січня ЦВК зареєструвала 20 кандидатів у президенти.

Вирок Януковичу

Днями президія Оболонського районного суду присудила екс-президентові Віктору Януковичу 13 років. Вирок судді читали понад 8 годин. Захисники президента-втікача відкидають будь-які звинувачення, називають справу політичною й обіцяють скористатися правом на апеляційну скаргу. Кажуть, що готові дійти навіть і до Європейського суду із прав людини. Журналісти Радіо Свобода вирішили розібратися: за що засудили Януковича і як його повернути до України?

Заяви Тимошенко і реальність

Юлія Тимошенко почала просувати свою передвиборчу програму ще задовго до офіційного старту президентської виборчої кампанії. Назвала її «Новий курс» і амбітні та емоційні заяви кандидатки не можуть не привертати уваги як журналістів, так і пересічних виборців. Журналістка Радіо Свобода Ольга Комарова перевірила деякі тези кандидатки за допомогою «Гугла» та критичного мислення. Отже, заяви Тимошенко і реальність: що потужніше?

На межі епідемії?

З початку 2019 року в Україні від кору померли п’ятеро людей, захворіли – 8,5 тисяч. Про це повідомляє офіційний сайт МОЗ України. У міністерстві вже заявили про підготовку документів для скликання спеціальної комісії, яка розгляне питання щодо оголошення епідемії кору в Україні. Наразі, МОЗ епідемію не оголошував: «зараз є спалах кору». Як вберегти себе від кору, чому варто зробити вакцинацію та хто у зоні ризику? Радіо Свобода підготувало разом з дитячим інфекціоністом (м. Мелітополь) Надією Дребот підказку про хворобу, яка може призвести до серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті. Все, що треба знати про кір – за лінком.

200 хористів заспівали «Щедрика» на вокзалі

У холі Центрального залізничного вокзалу Києва до дня святкування 100-річчя створення Української Республіканської Капели (УРК) провели флешмоб. 200 хористів у складі 6 хорових колективів, оркестр «Сувенір» та головний хормейстер Національної опери України Богдан Пліш влаштували музичний перформанс – заспівали «Щедрика».

Не бійтеся робити несподівані речі. Дивуйте себе і інших!

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