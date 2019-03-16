Радіо Свобода Daily: ЄС запровадив санкції за дії Росії проти моряків України

Санкції ЄС на захист моряків України

Європейський союз офіційно запровадив санкції проти росіян за захоплення українських моряків поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року. Брюссель 15 березня оголосив про замороження рахунків і заборону на видачу віз восьми російським посадовцям.​

Імена цих росіян додали до списку осіб і компаній, причетних до порушення територіальної цілісності України, дію якого одночасно продовжили ще на шість місяців.

Таким чином санкційний список Європейського союзу за порушення територіальної цілісності України зараз складається зі 170 осіб і 44 компаній.

Президент України Петро Порошенко подякував європейським партнерам за «солідарність з українським народом» та анонсував «нові перемоги на санкційному фронті». «Цей перший перелік прізвищ є лише початком, і якщо Росія продовжить нападати на українські кораблі, перешкоджати свободі судноплавства та блокувати українське Приазов’я, санкції будуть розширені і посилені», – зазначив президент.

Таємниця Порошенка

Управління державної охорони на чолі з Валерієм Гелетеєм засекретило документи щодо земельної ділянки Петра Порошенка у Царському селі в історичній частині Києва, де розташована пам’ятка національного значення, факт руйнації якої під час будівництва раніше встановило слідство.

Попри встановлення цього факту, що є кримінальним злочином, міліція закрила це провадження на четвертий місяць президентства Порошенка – ще у 2014.

А восени 2018 року, щойно журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» почали офіційно запитувати дозвільні документи щодо будівництва на цій ділянці, управління Державної охорони вилучило цю інформацію з щонайменше трьох різних державних установ, віднісши її до службової та державної таємниці. Про це йдеться у розслідуванні «Схем» (спільного проекту Радіо Свобода та UA:Перший) «Таємниця Порошенка».

​«Справжній шедевр» та «естетичний оргазм»

Один із найбільш очікуваних українських фільмів 2019 року – мюзикл «Гуцулка Ксеня» – вийшов на широкі екрани і одразу ж завоював серця значної частини глядачів, які вже назвали стрічку «найкращим українським кіно за останні роки». Водночас є і ті, хто не поділяє загального захвату, відзначаючи, зокрема, «надмірну театральність» у грі акторів. Зібрали для вас враження з соцмереж про фільм.

80 років Карпатської України

15 березня на Закарпатті відзначали 80-річчя з дня проголошення Карпатської України. Створення української держави (хоч і на короткий термін) з належною атрибутикою, протистояння агресорам, патріотизм та відчайдушність, відсутність підготованого війська – історики проводять чіткі паралелі із сучасною Україною. І закликають не тільки вшановувати героїв Карпатської України, популяризувати важливу історичну дату, але й зробити практичні висновки з тогочасного процесу державотворення. Більше про це за посиланням.

І ще кілька коротких та важливих новин:

Представник України запропонував позбавити Росію права вето під час обговорення в Раді безпеки ООН питань, що стосуються російської агресії проти України.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що доручить Міністерству фінансів і «Нафтогазу» почати переговори із Міжнародним валютним фондом, щоб запобігти росту тарифів на газ для населення в майбутньому.

На монументі «Батьківщина-мати» у Києві відкрили екстрим-майданчик заввишки 91 метр.

Подорожуйте Україною, адже тут можна знайти дивовижні місця!

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