(Публікуємо мовою оригіналу)

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко совершила турне по Луганской и Донецкой областям. В Славянске к ее приезду собрались люди со всей Донетчины, в том числе, и семьи переселенцев с детьми. После митинга детям раздали пакетики с конфетами. Что это: подкуп избирателей или порыв гуманизма? Теперь на этот вопрос будет отвечать полиция.

18 марта Славянск посетила кандидат в президенты Юлия Тимошенко. За несколько дней до ее приезда пересленцы, живущие в городе, рассказали Радио Донбасс.Реалии, что партийные деятели обзванивают семьи с детьми и зовут на митинг за… конфетами.

Во время митинга людям раздавали уже традиционные газеты и плакатики, но никаких подарков не было. Уже после того, как выступление кандидата окончилось и агитационные палатки начали складывать, мы заметили, что за сценой на огороженной забором площадке собрались несколько десятков мам с детьми. Кандидат общалась и фотографировалась с ними, а молодые люди в курточках с именем и фамилией политика терпеливо ждали с пакетиками в руках.

Потом эти пакеты вручили детям и родителям. Что же в них было?

– В коробочке конфеты… Из Горловки сами.

– Так вы переселенцы?

– Да, – рассказывают на ходу мамы с детьми. А неподалеку видим еще одну маму с двумя детками. Девочки довольны:

– От Тимошенко дали?

– Да. Юлия Тимошенко.

На месте нам прокомментировала раздачу конфет Ольга Якубовская, первый заместитель руководителя областной организации партии «Батькивщина». По ее словам, партия постоянно поддерживает переселенцев.

«Здесь семьи были из Великоновоселковского района, те, которые из Донецка заехали… Марьинский район, как раз передовая, Марьинка, Красногоровка, переселенцы оттуда… Горловка, Енакиево вот здесь как раз те, которые в Славянске. Всем деткам, конечно, сладкие подарочки. Вручили двести с чем-то подарков, по-моему», – объяснила Ольга Якубовская.

​Что такое подкуп? Объясняем в проекте «Ньюзрум»:

В гражданской сети «Опора» говорят, что такую раздачу конфет во время этой избирательной кампании видят впервые.

«Такие действия могут носить признаки нарушения законодательства в плане нарушения правил агитации. Учитывая, что раздача пакетов со сладостями была во время официального мероприятия, которое было анонсировано как агитационное мероприятие кандидата. И люди, которые раздавали эти пакеты, были в брендированной одежде, на которой была надпись с фамилией кандидата», – отмечает Анастасия Прокопенко, координатор гражданской сети «Опора» в Донецкой области.

По ее словам, представители «Опоры» обратятся в полицию, чтобы правоохранители дали правовую оценку раздаче конфет от кандидата в Славянске.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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