Бахматов: Зеленський – перший, хто зміг послати Маслякова

Гості програми «Ваша Свобода»: Максим Бахматов, керуючий партнер інноваційного центру Unit.city; Віктор Андрієнко, актор та режисер театру і кіно

1 квітня – день, коли українці жартують. Жарти нинішнього першого квітня дещо специфічні, оскільки пов’язані з виборами. Хтось каже, що волів би, аби результати виявилися жартом. Але інші радять поставитися до цього серйозно.

Інна Кузнецова: Пане Бахматов, сьогодні смішного більше, аніж сумного, чи навпаки?

Максим Бахматов: Я нічого сумного взагалі не бачу. Я бачу виключно логічний результат дій людей, що працювали до, і результат людини, що працювала над створенням свого іміджу зараз. Абсолютно гармонійний результат.

Ми вийшли з ним (Зеленським – ред.) з однієї історії – «КВН». «Хто в армії служив, той у цирку не сміється» – це про «КВН». Це дуже професійна організація, дуже системна. «КВНщник» не заробляє грошей, коли він грає в будь-якій лізі. Керувати ця людина плюс-мінус вміє. Думаю, що він буде розумною людиною і запросить до себе в команду людей, що будуть йому допомагати.

Мене дуже різонула історія про «маріонетку Коломойського». Це образливо для тих людей, які проголосували за Зеленського

Мені дуже сподобалася промова Петра Порошенка після оголошених результатів. Мене дуже різонула історія про «маріонетку Коломойського». Думаю, що це трошки образливо для тих людей, які проголосували за Зеленського. Якщо вважаємо всіх людей «тупими», які проголосували за нього, це неповага. Якщо зараз виграє Зеленський, маємо це сприйняти, бо більшість це обрала. Немає досвіду? Звичайно, нехай працює.

Йому (Зеленському – ред.) 41 рік. Він досяг успіху в Україні як актор, продюсер, автор. Людина досягла середнього віку. Людина розуміє, що в Росію вже не піде, Європі він не потрібен, «Голлівуд» – «До побачення!». Всю цю медійну капіталізацію величезну він має кудись вкласти – або в інші проекти, або в іншу логіку розвитку. Може, в політику. Після того людина, що побудувала бренд на собі «красівом», все робитиме для того, щоб тільки збільшувати цю капіталізацію.

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Коли мене питали, за кого голосувати, я казав, що є тільки два варіанти реально – варіант чинного президента, бо це професійна людина і показала результати, є ще над чим працювати, плюс він реальний, чинний президент, і Зеленський. Останніх 15-25 років керування країною настільки неефективне, що стало подібне до клоунади. Люди, які їдять землю в парламенті, які ходять з вилами, що виносять прем’єра з квітами – все ж це про неефективність.

У нього є енергія казати «ні!» будь-кому.

Він (Зеленський – ред.) так чи інакше буде залежний, бо є якісь зобов’язання перед тими людьми, які йому допомагають, а й є зобов’язання перед оперативним керуванням, стратегічними, геополітичними питаннями. Він буде змушений домовлятися. Зеленський – перший з «КВНщників», хто зміг послати «на фіг» Олександра Маслякова, що реально «богоподібна» людина, якщо ми кажемо про «КВН». У нього була і є абсолютна монополія на всі команди «КВН» по колишньому СРСР. Володя зміг домовитися з Роднянським і стартувати на «1+1» з своїм шоу «95 квартал». У нього є енергія казати «ні!» будь-кому. Якщо він «спіймає хвилю» нормальну, то зможе відправити всіх, якщо намагатимуться йому щось продавлювати.

Якщо буде робити некоректні речі, наприклад, про «ПриватБанк» і таке інше – це буде «до побачення» на парламентських виборах. І його кар’єра в Україні як людини закінчиться. Бо зараз він один з лідерів, а якщо робитиме некрасиві речі, то люди це відчують. Після того не зможе ані зніматися, ані бути продюсером, ані бути політиком.

– Говорять про те, що «клоуни є в парламенті». А тепер «клоунів в парламенті» не буде?

Максим Бахматов: Уявимо, що прийде професійний продюсер, гуморист, комік. Так як ти його не переплюнеш в гуморі і в постановочних шоу, мають заходити люди, виключно професіонали, що підтверджуватимуть свою професійність виключно результатом та ефективністю. Є люди з його команди, що стоять «у лінійку», тобто на сцені – Женя, Лєна і таке інше, а є професійні юристи, адміністратори, економісти. Чим вони гірші, ніж ті, які зараз працюють в адміністрації президента, в парламенті і таке інше? Я вважаю, що зараз там достатньо крадіїв на сьогодні, неефективних менеджерів, корупціонерів і таке інше.

Що таке логіка наших виборів? ...Юлія Тимошенко – це те, що було, Порошенко – те, що є, а Зеленський – що буде. Я впевнений, що навіть він розуміє, до чого це може призвести. Не думаю, що буде значно гірше, ніж є сьогодні, але шанс на те, що прийдуть нові люди і буде поламана неефективна система.

У нас обмежений час, бо інші країни біжать вперед. І в нас обмаль ресурсу, бо ми дуже бідна, відстала країна. Перспективно дуже багата, але зараз дуже бідна. Його (Зеленського – ред.) головна мета з врахуванням обмеженості часу і ресурсів керувати. І так скрізь: чи то гінекологічна клініка, чи то «95 квартал», чи то держава Україна. Логіка та ж сама.

Єдине, що можна підготувати (для Зеленського до другого туру президентських виборів – ред.) – це відбивати реакції, придумати якийсь хід, наприклад, я топитиму тільки про те, що в країні корупція, і бити у цю точку зранку і до вечора. Це єдиний хід, що може спрацювати для нього. Зеленський – дуже розумна людина. Єдине, що у нього немає досвіду політичного. Він все робитиме, щоб не відповідати на прямі запитання перших два-три тижні. Петро Порошенко – це, звичайно, зовсім інша ліга. Якщо ми кажемо про політику, досвід і результати. У нього є такі і такі результати.

– Пане Андрієнко, чи задоволені ви результатами голосування першого туру? Понад 80% опрацьовано голосів ЦВК. Схоже, що у другий тур виходять Петро Порошенко і Володимир Зеленський.

Віктор Андрієнко: Давайте дочекаємося, поки вони покажуть решту відсотків. Хтось буде бігати з прапором. Хтось буде, наприклад, плакати. Ну, дуже смішно. Я думаю, що розкішними будуть дебати. Рейтинги будуть рватися по всьому світу. Я розумію, що іноді навіть американські президенти не приходили на дебати. Мабуть, прийдуть (Петро Порошенко і Володимир Зеленський на дебати – ред.). Мені здається, що це правильно.

– А чого ви очікуєте вже від результатів другого туру виборів? І сьогодні ви виступаєте з концертами. Як жартуватимете?

Віктор Андрієнко: Коли закінчиться, тоді і скажу. Ще ж нічого невідомо. Ще ж 50 на 50...