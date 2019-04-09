Подробиці обшуку бойовиками «ЛНР» храму ПЦУ та єпархіального управління

Радіо Свобода довідалося від учасників подій подробиці обшуків Свято-Троїцького кафедрального собору ПЦУ (Православної церкви України) та у єпархіальному управлінні, ​вчинених владою окупованого Луганська.

4 квітня 2019 року підконтрольному проросійським бойовикам Луганську пройшли обшуки без ордера у Свято-Троїцького кафедрального собору ПЦУ (Православної церкви України) та у єпархіальному управлінні, вилучення літератури, а також багатогодинні «співбесіди» із священниками в «МВС ЛНР».

У розповсюджених повідомленнях і навіть у офіційних заявах духовенства Православної церкви України помилково зазначено, ніби обшуки проводили представники «управління по боротьбі з економічними злочинами». Насправді слідчі дії здійснювало «управління по боротьбі з екстремізмом та організованою злочинністю МВС ЛНР»,

Життя «на гачку»

Рік тому окупаційна адміністрація ОРЛО зобов’язала усі релігійні громади зареєструватися у «міністерстві юстиції ЛНР».

Парафія Свято-Троїцького кафедрального собору УПЦ Київського патріархату якийсь час пручалась, але врешті їй довелося пройти цю процедуру.

«Утім, закрити парафію для окупаційної адміністрації не становило б жодних проблем… Що зупинило б так зване «міністерство держбезпеки ЛНР», якби воно захотіло «знайти крамолу» в храмі Київського патріархату чи єпархіальному управлінні, де є козацький музей з гаслом «Ще золотіти нашій булаві»?» – йшлося в статті Радіо Свобода у квітні 2018 року.

В ОРЛО поки не публікували перелік заборонених за «екстремізм» організацій. Натомість, такий перелік оприлюднили в Донецьку, назвавши вслід за Росію «екстремістською» Українську повстанську армію. (У Російській Федерації УПА оголосили терористичною у листопаді 2014 року). А це означає, що навіть за підручник з історії про визвольні змагання ХХ сторіччя в угрупованнях «ЛДНР» можуть пришити «екстремізм».

Однак, храмове життя тривало:священики правили служби, разом із прихожанами займалися благоустроєм, тривали зайняття у недільній школі для дорослих та дітей.

У середині останнього тижня березня 2019 року біля хфіртки храму з’явилася група людей. Попросилися зайти на територію собору та оглянути. Настоятель отець Анатолій (Назаренко), який мешкає в єпархії, виконуючи обов’язки і сторожа, і садівника, і двірника, дозволив увійти – приховувати нема чого.

Виявилося, прийшли з «управління по боротьбі з екстремізмом та організованою злочинністю МВС ЛНР».

Оглядали кілька годин, наступного дня запросили на бесіду. Вона тривала близько 5 годин. Відпустили 72-річного священика, потискаючи руку й запевняючи, що кривдити Православну церкву України не збираються. Та за тиждень – новий візит.

Вилучили навіть книжку Кучми

У четвер 4 квітня 2019 року о 10 ранку у Свято-Троїцькому кафедральному соборі ПЦУ був призначений обряд хрещення. Щойно почали – спрацював дзвінок. На порозі – жінка в чорній хустині, питає отця Анатолія. Відкрили хвіртку і поперед жінки на територію храму увійшли до десятка чоловіків.

У настоятеля забрали ключі від усіх приміщень, а його самого забрали «на розмову». Потім сказали отцю Анатолію писати пояснювальну записку під наглядом двох «співробітників з управління по боротьбі з екстремізмом».

Решта в цей час ведуть обшук із відеозйомкою.

Пояснювальні записки узяли також у ієрея отця Геннадія (Курганова), який проводив таїнство хрещення і у Оксани Чорноусової. Вона веде зайняття у недільній школі при храмі, а цього дня була у храмі в якості хрещеної матері.

В записках «по формі» треба було дописати, що пояснення дані «без фізичного та морального тиску». На прохання настоятеля храму Чорноусову відпустили близько 14.30 – у неї вдома тяжко хворий чоловік.

Під час обшуку вилучили книги (релігійні та про становлення української нації й визвольні змагання), комп’ютер, офіційне листування.

Далі бригади «слідчих» поїхали по домівках отців Анатолія та Геннадія. У них також вилучили книги «для експертизи».

Обшуки проводили без ордерів – «за добровільною згодою» священиків. До дитячої кімнати, де мешкає його онука, отець Анатолій просив не ходити – не пішли.

«Слідчі дії» тривали десь до вечора. Наступного дня отця Геннадія (Курганова) знову запросили на бесіду, яка тривала понад 4 години.

Загалом було вилучено 54 книги включно з книжкою екс-президента України Леоніда Кучми «Україна – не Росія».

Крім того, в єпархії забрали оригінали документів на землю, де розташований храм. У Луганську міськрада роками відмовлялася виділити землю під храм УПЦ КП, і тоді церква просто придбала земельні ділянки. Тепер документи з мокрими печатками вилучили, не дозволивши зробити ксерокопій.

Резонанс та наслідки

За два дні після подій, 6 квітня, із офіційним повідомленням про обшуки в управлінні Луганської єпархії та у кафедральному соборі виступила прес-служба єпархії. Наступного дня, 7 квітня на офіційній сторінці Православної церкви України оприлюднений коментар предстоятеля Помісної УПЦ (ПЦУ) митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Митрополит Епіфаній зазначив, зокрема, що тиск і переслідування українського духовенства і парафій у Криму, в Донецьку і окремих районах області та останні події в Луганську – з одного ряду «та мають одних відповідальних за порушення релігійної свободи, а саме – російську владу».

«Ми закликаємо цю владу негайно припинити такі переслідування, зокрема дати відповідні вказівки залежним від неї структурам в Луганську полишити духовенство і громаду Свято-Троїцького собору в спокої. Ми просимо міжнародне співтовариство, демократичні країни, міжнародні інституції, зокрема ООН та ОБСЄ, вжити заходів для припинення тиску на українське духовенство в Луганську», – заявив митрополит Епіфаній.

Чого очікувати далі?

Із Луганська повідомляють, що представники ОБСЄ відвідали Свято-Троїцький кафедральний собор і дізналися про події з перших вуст.

Як розвиватимуться події, спрогнозувати важко. Та навіть якщо до заборони Помісної УПЦ (ПЦУ) на окупованих територіях не дійде, обшуки й багаточасові «бесіди» з духовенством і прихожанами «силовиків» угруповання «ЛНР» не лишаться без наслідків.

Дехто з прихожан (наявних та потенційних) може замислитися, чи це не надто великий ризик – ходити до церкви, яку підозрюють у «екстремізмі».

Ці події ще одне підтвердження того, що Православна церква України (колишня УПЦ Київського патріархату) в Окремих районах Луганської області виживає в умовах постійного тиску з боку контрольованого Росією угруповання «ЛНР».