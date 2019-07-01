Радіо Свобода Daily: ЦВК зареєструвала партію Саакашвілі на позачергових виборах до парламенту

Спочатку коротко:

Співробітники СБУ встановили, що один із чоловіків, звільнених російськими гібридними силами 28 червня, перебуває в Україні у розшуку за підозрою у «самовільному залишенні військової частини або місця служби».

Центральна виборча комісія на засіданні 29 червня ухвалила рішення про реєстрацію партії екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі «Рух нових сил» на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня. Повідомляється, що реєстрація проведена на виконання рішення Верховного суду України.

В останній день ІІ Європейських ігор збірна України виборола 14 нагород, серед яких шість золотих. Загалом збірна України здобула 51 нагороду: 16 золотих, 17 срібних та 18 бронзових та посіла третє місце у командному заліку.

Британський музикант Елтон Джон звинуватив російського президента Володимира Путіна у лукавстві під час інтерв’ю Financial Times, коли той коментував ставлення до ЛГБТ-спільноти в Росії.

У місті Пешавар, що у Пакистані, 29 червня застрелили лідера місцевої «Національної партії Авамі» (Національна партія народу).

Президент США Дональд Трамп заявляє, що домовився з північнокорейським лідером Кім Чен Ином про відновлення двосторонніх переговорів з ядерної проблеми, фактично перерваних після невдачі саміту у В’єтнамі на початку цього року.

Гриценко: поради Зеленському, батл із Вакарчуком і можливість союзу зі Смешком

Якщо Зеленський робитиме помилки, битимемо по руках. Якщо добру справу, то треба бути «Бабою Ягою», щоб не підтримати. Про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода Анатолій Гриценко, лідер партії «Громадянська позиція». Також Гриценко прокоментував свою різку дискусію зі Святославом Вакарчуком, відкинув можливість союзу з Ігорем Смешком і розповів, чи спілкується з Дмитром Разумковим.

Чи буде реанімовано «нормандський формат»?

Після зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним в Осаці президент Франції Емманюель Макрон заявив про можливість відновлення роботи у «нормандському форматі» і навіть про проведення вже у липні першої з 2016 року зустрічі на вищому рівні. Цього разу і в Кремлі підтвердили таку можливість: прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков наголосив, що обрання нового президента України дає можливість говорити про реанімацію «нормандського формату». Однак відразу ж зазначив, що для цього необхідно прояснити «підходи нового керівництва України» до врегулювання на Донбасі. Від того, як в Кремлі поставляться до цих підходів, і буде залежати реальна можливість відновлення як самого «нормандського формату», так і зустрічей на вищому рівні, пише журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. І тут потрібно розуміти, що на сьогодні погляди сторін на врегулювання ситуації не виглядають такими, що їх легко узгодити. Повний текст статті читайте за посиланням.

20 найбільших новацій Українського правопису 2019 року

Із 3 червня почав діяти новий Український правопис 2019 року. Від цього моменту рекомендовано застосовувати норми і правила нової редакції правопису в усіх сферах суспільного життя. Ми вибрали 20 новацій правопису, які чи не найбільше привертають до себе увагу і пояснюємо їх вам тут.

Все, що треба знати про чемпіонів Європейських ігор

16 золотих нагород. Саме стільки медалей вищого ґатунку вибороли українські спортсмени на ІІ Європейських іграх у Мінську. І це вдвічі більше, ніж у 2015 році в Баку. Перемоги над принциповими суперниками або кримчанами, які змінили громадянство, або поразки білорусів перед очима їхнього президента, програші більш досвідчених атлетів українським амбіційним спортсменам, «золоті» нагороди, попри нестерпну біль чи жахливі погодні умови… Українські спортсмени довели, що вони можуть все! Радіо Свобода зібрало факти про всіх спортсменів, які здобули 16 золотих нагород.

Ставте перед собою амбітні цілі та досягайте їх!

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