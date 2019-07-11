Радіо Свобода Daily: Зеленський вигнав чиновника з наради, той обіцяє подати до суду

Зеленський вигнав чиновника з наради

Президент України Володимир Зеленський під час наради у Борисполі вигнав секретаря місцевої міської ради Ярослава Годунка. Це відбулося під час обговорення проблем бориспільської лікарні. Годунок постійно щось вигукував з місця, на що Зеленський сказав, що знає про його судимість за розбій і просить вийти із зали. «Вийди звідси, розбійник ти. Погано чуєш? Вийдіть, будь ласка, будете на райадміністрації сидіти, кричати», – сказав Зеленський Годунку. На репліку останнього, що «всі є президентом», Зеленський сказав: «Ти точно не президент, бо в президента немає криміналу… Іди гуляй». Пізніше Ярослав Годунок заявив, що планує звернутися до суду через образу честі і гідності, повідомляє УНН.

Зеленський обіцяє не дати Медведчуку монополізувати ТБ

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні не буде жодних інформаційних монополій телевізійного простору людьми з проросійськими поглядами. За його словами, це буде врегульоване на законодавчому рівні після обрання нового складу Верховної Ради. «Таким людям, як пан Медведчук, не дамо монополізувати наше українське телебачення», – сказав Зеленський у Борисполі, відповідаючи на запитання про телеканал NewsOne, який планував провести телеміст із російським державним каналом «Россия 24».

«Сі Бриз-2019»: провокації Росії

Російський корабель «Сметливый» зайшов на закриту територію міжнародних навчань «Сі Бриз-2019», повідомили Військово-морські сили Збройних сил України. «Корабель Чорноморського флоту був опитаний фрегатом «Гетьман Сагайдачний» відповідно до міжнародного протоколу, але зробив вигляд, що має «проблеми» зі зв’язком», – заявили у ВМС.

Скандал довкола «Мотор Січ»

Новий скандал в українській оборонній промисловості. Запорізьке підприємство «Мотор Січ» постачає до Росії комплектуючі для двигунів, у тому числі для військових вертольотів і літаків, йдеться в розслідуванні програми «Наші гроші» проекту Bihus.Info. Підприємство «Мотор Січ» належить народному депутату В’ячеславу Богуслаєву. Сам він ці звинувачення не коментує. Зараз він зайнятий підготовкою до парламентських виборів, які заплановані на 21 липня, – Богуслаєв знову хоче потрапити до Верховної Ради України. Що відомо у цій справі – у матеріалі.

Уряд наполягає на проведенні параду до Дня Незалежності

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наполягає на необхідності військового параду до Дня Незалежності. Він підтримав рішення президента України Володимира Зеленського передати 300 мільйонів гривень військовим. «Але разом із тим я вважаю, що ми маємо провести військовий парад на 24 серпня... Але зробити це не за рахунок соціальних виплат, а зробити це за рахунок інших джерел», – запропонував він.

Чому гривня дорожчає?

Традиційні сезонні коливання гривні влітку 2019 року видалися навіть помітнішими, ніж зазвичай – курс гривні щодо долара 9 липня сягнув 25,60. Економісти та Національний банк пояснюють це сприятливою ситуацією з цінами на сировину, яку експортує Україна, та купівлями облігацій внутрішньої державної позики. Як зазначає економіст Ілля Несходовський, відмінність реального курсу від того, який прогнозувало Міністерство фінансів раніше, може призвести до секвестру бюджету. Втім, на думку експертів, зміцнення, як і в минулі роки, триватиме недовго, а стабільність гривні залежить зокрема і від політики нової влади. Детальніше про причини і прогноз – у матеріалі.

Путін і Медведчук – герої фільму про Україну Олівера Стоуна

На міжнародному, але маловідомому кінофестивалі у місті Таорміна на Сицилії відбувся допрем’єрний показ документальної стрічки «Відкриваючи Україну» (Revealing Ukraine). Це розповідь американського режисера-оскароносця Олівера Стоуна про події в Україні устами президента Росії Володимира Путіна та його кума Віктора Медведчука. Судячи з добору протагоністів, наратив фільму очевидний: «2014 року на Майдані був державний заколот за підтримки агентів ЦРУ, що спричинило громадянський конфлікт на проросійському Донбасі». Випадково чи ні, а картину на італійському острові презентували 4 липня, коли президент Росії, перебуваючи в Римі, наживо переконував італійців у своїй правоті. Італійська національна преса майже проігнорувала презентацію – коротка новина про захід знайшла місце на шпальтах деяких сицилійських видань.

Телеканал «112 Україна» анонсував трансляцію цього фільму, що планують зробити 13 чи 16 липня (за різними анонсами).

«Голосуй за Порошенка» – автор мему дав інтерв’ю Радіо Свобода

Ми знайшли його! Автор найбільш популярного мему виборів президента 2019 року співав: «Голосуй за Порошенка, бо Путін нападе». В інтерв’ю Саса – так його і називайте – зізнався, що голосувати за Порошенка не хотів, а за Зеленського – тим більше. Радіо Свобода він розповів про те, як створив шедевр, чим займається у буденному житті, як дізнався про те, що став героєм мемів.

Примножуйте позитив!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.