Радіо Свобода Daily: Офіс президента хоче відзначити День Незалежності ударами у дзвони замість військового параду

Замість параду дзвони

В Офісі президента України Володимира Зеленського узгодили план заходів до 28-ї річниці Незалежності України 24 серпня, в яких головним заходом замість військового параду стануть удари дзвона.

Як повідомили в ОПУ, новий формат святкувань цього року передбачає, що основний акцент урочистостей у Києві буде на дітях як майбутньому країни – діти разом із Зеленським і його родиною, рідними і близькими полеглих захисників Незалежності України, ветеранами АТО мають покласти квіти на місці загибелі Героїв Небесної сотні і пов’язати синьо-жовті стрічки навколо.

У справі про привласнення резиденції «Межигір’я» підозру повідомили вісьмом особам. ГПУ назвала серед підозрюваних ім’я третього президента України Віктора Ющенка, «тому що йому і тільки йому за законом напряму підпорядковувалось Державне управління справами і ним розглядались документи, від яких залежала подальша передача резиденції».

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вперше за 20 років відвідає Україну. Міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило, що Нетаньягу прибуде до Києва 18 серпня. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та візьме участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих у Бабиному Яру.

Києві відкрився перший музей (не) воскових фігур – музей «Становлення української нації». В ньому представлені реалістичні фігури історичних діячів України з різних часів та з різних сфер життя. За словами команди засновників, музей має велику місію – об'єднати націю на історичному підґрунті.

Битва на Ворсклі

620 років тому – 12 серпня 1399 року – відбулася битва на Ворсклі між військами Великого князівства Литовського і Золотої Орди. Це одна з найбільших у XIVстолітті східноєвропейських битв. Військо великого литовського князя Вітовта, де крім литовців були також руські князі, німці-тевтонці та союзники татари, зазнало поразки від війська Золотої Орди. Одним із наслідків цієї битви називають відмову литовців від експансії на Схід і подальше зближення із Польщею. Про те, що та як відбувалося у серпні 1399 року на Ворсклі, Радіо Свобода говорило з істориком Борисом Черкасом.

Далі про події у світі.

10 серпня в російських містах відбулася четверта за останній місяць масова демонстрація з вимогою допустити близько 30 незалежних кандидатів на вибори до Московської міської думи. Тим часом президент Росії Володимир Путін вкотре незаконно, без узгодження з владою України відвідав окупований Севастополь у Криму, щоб узяти участь в черговому шоу на українському півострові російського мотоклубу «Нічні вовки».

Російська державна корпорація «Росатом» офіційно визнала, що вибух в Архангельській області 8 серпня стався на установці з джерелом радіації.

Пакистан заявив, що через суперечку навколо Кашміру скасував транспортний зв’язок із Індією.

У столиці Румунії Бухаресті й інших містах країни відбулися демонстрації з нагоди перших роковин жорстокого розгону силовиками масового антикорупційного протесту.

Найбагатші родини світу

Агентство Bloomberg назвало найбагатші родини світу. Очолює рейтинг родина Волтонів, яка володіє мережею магазинів Walmart. Їхні статки оцінюють у 190,5 мільярда доларів. На другому місці зі статками у 126,5 мільярда доларів іде родина Марсів – засновників компанії Mars, яка відома завдяки своїм шоколадним батончикам.Трійку замикає сім’я Кохів – власників Koch Industries, яка спеціалізується на хімічному виробництві, енергетиці та нафтопродуктах. Їхні статки оцінюють у 124 мільярди доларів. Цікаво, що 17-е місце в рейтингу посідає родина Прітцкерів, які володіють мережею готелів Hyatt. Її заснував син українських емігрантів Адам Прітцер. Статки родини оцінюють у 33,7 мільярда доларів.

Бажаємо вам достатку, але й нагадуємо, що гроші – не головне!

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