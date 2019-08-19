Радіо Свобода Daily: НАБУ звинуватило Луценка у перешкоджанні розслідуванню корупції на митниці

НАБУ звинуватило Луценка у перешкоджанні розслідуванню корупції на митниці

НАБУ звинуватило Генерального прокурора України Юрія Луценка у перешкоджанні притягненню до відповідальності причетних до корупційних зловживань на митниці. Відповідну заяву бюро опублікувало на своєму сайті 17 серпня.

«Зміна Генпрокурором підслідності у справі за фактом зловживань службовими особами митниць ДФС, які сприяли діяльності групи компаній по розмитненню імпортованих в Україну товарів за значно заниженою вартістю, унеможливлює завершення розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності. НАБУ закликає Юрія Луценка прийняти процесуальне рішення та повернути кримінальне провадження детективам бюро», – йдеться у зверненні.

Як повідомляється, з жовтня 2017 року детективи НАБУ розслідували корупційну схему, впроваджену службовими особами державного органу з розмитнення низкою суб’єктів господарювання імпортованих товарів за заниженою вартістю, в результаті чого державі заподіяно збитки в розмірі 170 мільйонів гривень.

Ані в Генпрокуратурі, ані в ДБР реакцій на заяву НАБУ поки не було опубліковано.

Реформування СБУ

Коли минулого року Служба безпеки України розповіла про фабрикування смерті російського журналіста-дисидента, щоб спіймати команду найманих Москвою вбивць, які мали дестабілізувати державу, вона очікувала моменту свого тріумфу. Але замість цього така витівка викликала широку критику – одну з багатьох за останні 28 років, які погіршили репутацію СБУ. Після того випадку минув рік і новий президент України Володимир Зеленський, який отримав перемоги на президентських та парламентських виборах, і який обіцяє покінчити з корупцією та запровадити необхідні реформи, має шанс зробити те, чого не зміг зробити жоден з його попередників: реформувати СБУ та відновити довіру до неї. Чи зможе він це зробити? Чи ця місія нездійсненна? Відповіді на ці запитання шукав журналіст Радіо Свобода.

І кілька коротких новин:

Деснянський суд Чернігова 17 серпня взяв під арешт на два місяці з правом застави Ігоря Овдієнка, другого фігуранта справи, за якою проходить заступник міністра з питань окупованих територій Юрій Гримчак.

Поліція затримала власника одеського готелю «Токіо стар», де внаслідок пожежі загинули дев’ять людей.

Базована в Лондоні дослідницька група Forensic Architecture зафіксувала нові докази участі російських військових у конфлікті на сході України.

У Києві відкрили виставку про добровольця зі США Марка Паславського, який загинув під Іловайськом.

Олексій Середа про спосіб тренування, титулованих спортсменів і суші

Він вже увійшов в історію, як наймолодший чемпіон Європи зі стрибків у воду. Йому вже прогнозують велике спортивне майбутнє, називають «вундер-кіндером» та «олімпійською надією». Проте 13-річний Олексій Середа на це реагує самокритично, каже, попереду багато роботи, а головне – треба нормально «пережити» пубертатний період. Серйозний, цілеспрямований та відповідальний у спорті, «хлопець, який нічого не боїться та не посміхається», і зовсім інший у звичайному житті. Про перші стрибки, конкуренцію з досвідченими та легендарними спортсменами, путівку до Токіо-2020 і любов до суші Олексій Середа розповів в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода.

Ставте цілі, працюйте, будьте відповідальними і вам вдасться все!

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