Радіо Свобода Daily: У Маріуполі вбили бойовика Джумаєва, якого суд відпустив під домашній арешт

У Маріуполі вбили бойовика російських гібридних сил Джумаєва

В Маріуполі 16 вересня розстріляли бойовика угруповання «ДНР» Романа Джумаєва. Інформацію підтвердили Радіо Свобода в обласній поліції.

У 2016-му Джумаєв дав інтерв’ю білоруській службі Радіо Свобода, в якому зізнався: був бойовиком так званої «інтербригади» «Пятнашка» у складі російських гібридних сил. Брав участь у боях за Донецький аеропорт і Дебальцеве. Сам він народився в Маріуполі у 1991 році. За фахом – програміст. У 2017-му його затримали в Україні. Суд над ним триває, а на початку серпня Джумаєва із СІЗО відправили під домашній арешт. В Україні за участь в незаконних збройних формуваннях щодо нього завели як мінімум одну кримінальну справу. У 2015 році Джумаєв поїхав з Донбасу до Білорусі. Останнім часом він мешкав у Маріуполі, де був під домашнім арештом.

Балух розповів про катування в колонії, паспорт Росії та обмін

Кримський активіст Володимир Балух вийшов на першу після звільнення з російської в’язниці пресконференцію разом зі своїм адвокатом Дмитром Дінзе та Ольгою Скрипник із «Кримської правозахисної групи». Вони вперше оприлюднили свідчення про тортури у тверській колонії, яких зазнав Балух, та розповіли про примусове набуття ним російського громадянства, стан його здоров’я та про деякі події, що передували обміну 7 вересня.

Учасник переговорів у «нормандському форматі» розповів про контакти Зеленського і Путіна

Костянтин Єлісєєв – надзвичайний і повноважний посол, дипломатичний радник п’ятого президента України Петра Порошенка, протягом чотирьох років учасник зустрічей у «нормандському форматі» – розповів журналістам проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» про атмосферу на переговорах між президентами України, Росії, Німеччини та Франції, «формулу Штайнмаєра», наслідки контактів президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна, а також про обмін полоненими. Про це – читайте в інтерв’ю.

Чумак скасував конфіденційність декларацій військових прокурорів

Новий головний військовий прокурор Віктор Чумак скасував конфіденційність декларацій військових прокурорів, яку запровадив у 2017 році військовий прокурор Анатолій Матіос.

«Відтепер інформація про статки військових прокурорів стане відкритою і кожен громадянин матиме змогу ознайомитися з нею на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб», – йдеться в заяві Генеральної прокуратури.

Військові навчання Rapid Trident-2019

На Львівщині у Міжнародному центрі миротворчості і безпеки (Яворівський полігон) стартували українсько-американські командно-штабні навчання Rapid Trident («Стрімкий тризуб-2019»). Понад 3800 військовослужбовців із 14 країн світу протягом двох тижнів проходитимуть спільний вишкіл. У навчаннях візьмуть участь, зокрема, Україна, США, Канада, Польща, Велика Британія, Молдова та Грузія. Цього року вперше у такому вишколі бере участь українська бригада. Також у навчаннях беруть участь Національна гвардія, Національна поліція і прикордонники.

У Росії актор Устінов отримав 3,5 років колонії

Суд у Москві засудив актора Павла Устінова до 3,5 років колонії загального режиму за звинуваченням у нападі на співробітника Росгвардії на акції 3 серпня в Москві. За версією слідства, Устінов вигукував образи на адресу поліцейських на акції з вимогою допуску незалежних кандидатів на місцевих виборах у Москві. Під час затримання він нібито чинив опір і вивихнув плече співробітнику Росгвардії. Устінов провину не визнає і стверджує, що не брав участі в акції, а просто стояв на вулиці. На попередньому засіданні суддя Сергій Криворучко відмовився дивитися відео, які доводять, що Устінов не вигукував гасел до затримання. Захист відзначав також, що в справі немає документів, які підтверджують травму бійця Росгвардії. Правозахисний центр «Меморіал» визнав Устинова політв’язнем.

Богдан розповів, що шепоче на вухо Зеленському

Голова Офісу президента України Андрій Богдан в інтерв’ю українській службі BBC розповів, що на відомому фото він говорив президенту України Володимиру Зеленському на вухо про ідею запропонувати меру Дніпра Борису Філатову парі.

«Це поради, це ідеї, які виникають. Якщо це зараз не сказати, а сказати потім, то буде втрачено момент. Ця найпопулярніша фотографія з Дніпра, коли я щось шепочу на вухо президенту. Тоді виникла ідея: давай озвучимо парі – або ти до такого числа зробиш, або звільняйся. Якби я це сказав через годину в офісі, воно не було б так актуально. От зараз – якраз це був той момент», – сказав Богдан.

У липні Зеленський запропонував меру Дніпра Борису Філатову парі. Останній мав або відкрити відремонтований Центральний міст до Дня міста, або піти у відставку. Центральний міст відкрили ще до 14 вересня, коли Дніпро святкує День міста. А в прокуратурі заявили, що четверо людей перебувають у розшуку за підозрою в розтраті грошей під час ремонту мосту.

Жан Беленюк став чемпіоном світу з греко-римської боротьби

Український спортсмен та депутат Верховної Ради від «Слуги народу» Жан Беленюк переміг у фіналі Чемпіонату світу з греко-римської боротьби в категорії до 87 кілограмів. Чемпіонат світу пройшов у Нур-Султані, Казахстан. Беленюк у фіналі виступив проти угорця Віктора Льорінца. Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь українця. На шляху до вирішального поєдинку Беленюк здолав опір представників Мексики, Білорусі та Німеччини.

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