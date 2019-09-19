Безсмертний: Зеленський рано чи пізно стане найбільшим патріотом (огляд преси)

Якщо Володимир Зеленський хоче швидкого миру з Росією, то має швидко готуватися до війни, наголошує в тижневику «Країна» дипломат Роман Безсмертний. Він вважає, що із обранням Зеленського ініціатива перейшла до Москви. Київ не повинен приймати жодних умов Кремля. 2014-го він зробив глобальний поворот у внутрішній і зовнішній політиці. Обрав агресію в усіх сенсах. Поряд із Україною – ворог. Треба припинити сопливити, що можливо встановити якісь паритетні стосунки. Кремль цього не хоче. На порядку денному в Москві одне питання: знищення України як держави. Кремль не зупиниться. Безсмертний переконаний, що рано чи пізно Зеленський стане найбільшим патріотом. Але спочатку втратить частину підтримки. Дай Боже, щоб те, що він зробить, не завершилося черговою революцією, зазначає дипломат. Найбільшими світовими викликами, що впливатимуть на Україну в найближчі роки є: загроза від Росії, економічна фінансова криза, злидні, десуб’єктивізація у зовнішній політиці, брак стратегічного бачення. Імпічмент і зняття недоторканності – замало для єдиної концепції. Це лише мазки. Головне, щоб таки не забули намалювати малюнок, зазначає дипломат.

13 вересня Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про розпуск Центральної виборчої комісії. «За» проголосував 341 народний депутат за необхідних 300. «Проти» виступили фракції «Європейська солідарність» і «Голос». Центрвиборчком пропрацював рік із законних семи. Експерт тижневика «Країна» публіцист Павло Казарін вважає, що перша і головна причина цього рішення – влада намагається зосередити у своїх руках усі важелі впливу. Це веде до руйнування системи стримувань і противаг. Занурює країну в реальність, в якій досі жити не доводилося. Навіть у Януковича не було такої концентрації повноважень, зазначає експерт. З'являються ознаки узурпації влади. Президенту потрібна нова Центральна виборча комісія, бо наступного року обиратимуть мерів найбільших міст. Можливо, це спроба взяти під контроль комісію, склад якої формував попередник. І Банкова не відчуває, що може нею керувати. Ще одна версія: влада планує домовитися з учасницями «нормандського формату» – Росією, Німеччиною та Францією. З’являться заяви про вибори на окупованих територіях. У цій ситуації контрольована ЦВК – це те, що розв’яже руки виконавчій владі.

Газета «День» досліджувала – як позначиться на житті громад скасування пайових внесків для забудовників. Видання нагадує, що нещодавно парламент проголосував у першому читанні за закон щодо стимулювання інвестиційної діяльності або ж про скасування сплати забудовниками пайових внесків. Документ був швиденько ухвалений, хоча зазвичай законопроєкти гуляють між кабінетами Верховної Ради місяцями, а то й роками, звісно, якщо немає вказівки від вищих осіб держави не заморожувати певний документ. Саме цей законопроєкт був визначений Зеленським як невідкладний. Авторка проєкту закону, депутат від «Слуги народу» Олена Шуляк, готувала його без співавторів, а обговорення документа в сесійній залі зайняло 10 хвилин. Експерти газети зазначають, що будівельний бізнес уже давно лобіював скасування сплати пайового внеску. Але ось так відкрито піти проти інтересів територіальних громад при проведенні децентралізації та «підмахнути» забудовникам, левова частка яких й так отримує безоплатно землю за корупційними схемами, не сплачує податки, ховаючись за численними офшорами, та безкарно продовжує займатися тотальним будівельним свавіллям, ніхто не наважувався. Докладніше йдеться в статті «Плата за інфраструктуру».

«Сто перших років Олени Апанович» – у матеріалі під таким заголовком «Голос України» пише, що у часи «полювання на відьом» учена лишилася «єдиним козаком у вітчизняній історичній науці». До 16 років Олена Апанович не знала жодного українського слова. А в 1972-му її вигнали з роботи за «український буржуазний націоналізм». До 25 років вона нічого й не чула про запорожців. У 1960-і Апанович вважали одним із найкращих дослідників історії українського козацтва. У 1970-і роки ім'я вченої викреслили з науки, а на історичні праці дослідниці забороняли й посилатися.