Радіо Свобода Daily: Рада ухвалила президентський законопроєкт про план оборони України

Спершу про головне:

Верховна Рада 20 вересня проголосувала за зміни в законі «Про оборону України», які зокрема передбачають створення так званого «плану оборони України». Передбачається, що порядок розробки плану оборони України визначатиме Кабінет міністрів. Президент має затверджувати його структуру і сам план за поданням уряду.

Зеленський підписав зміни до закону про Вищий антикорупційний суд та закон про відтермінування ще на 90 днів штрафних санкцій для власників нерозмитнених автомобілів з іноземною реєстрацією.

Звільненому з російського ув’язнення українському режисерові Олегу Сенцову вручили Національну премію імені Тараса Шевченка, присуджену ще 2016 року.

Дніпровський райсуд Києва вирішив помістити під варту на 60 діб колишнього військового Олексія Белька, який 18 вересня погрожував підірвати міст Метро в Києві. Суд також передбачив альтернативу застави для нього у розмірі 288 тисяч 150 гривень.

«Інцидент на мосту Метро»

Чи є надзвичайна ситуація із «псевдомінуванням» мосту Метро у Києві спонтанною чи безпрецедентною? Чи проглядає за цим інцидентом проблема соціальної адаптації учасників бойових дій? Якщо так, то що робити, щоб зменшити ризики? Наскільки українські силовики продемонстрували здатність ефективно діяти? І нарешті – що означає «м'яке ставлення» до «псевдомінера»? Радіо Свобода опитало фахівців з безпеки.

Пристрасті щодо «Тавриди»

В окупованому Росією українського Криму обговорюють ідею перейменування півострова на «Тавриду». Підконтрольні Кремлю кримські чиновники озвучують протилежні думки щодо цього. Суперечки про це дійшли вже до найвищих кабінетів. З ініціативою про перейменування Криму на «Республіку Крим ‒ Таврида» виступив голова кримської провладної організації «Національно-культурна автономія греків Криму «Таврида», бізнесмен, депутат «кримського парламенту» від «Единой России» Іван Шонус. Депутат уже офіційно звернувся до окупаційної влади Криму й отримав відповідь, що це питання «вимагає вивчення та обговорення». Для чого йому перейменовувати Крим, читайте в матеріалі.

10 заборонених в СРСР українських документальних фільмів

Їх забороняли, знищували, клали на довгі роки на полиці. Радіо Свобода на основі архівних документів та розмов із документалістами опублікувало підбірку із десяти українських документальних фільмів заборонених радянською владою. Про деякі інформація публікується вперше. Заідеологізованість, таврування нових ідей, примітивізація, погрози й залякування на десятиліття зупинили розвиток українського документального кіно.

Вдалих вихідних!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.