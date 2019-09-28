Радіо Свобода Daily: Данилюк написав заяву про відставку

Заява Данилюка про відставку

Олександр Данилюк написав заяву про відставку з посади секретаря Ради національної безпеки та оброни України, повідомив Офіс президента у Telegram.

«Щодо інформації про відставку Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України повідомляємо: відповідну заяву Олександр Данилюк написав на ім’я президента України перед початком робочого візиту Володимира Зеленського до США», – розповіли в Офісі президента.

Згідно з повідомленням, президент розгляне заяву Данилюка після повернення до Києва.

Про ймовірні причини відставки Данилюка ми говорили в програмі «Ваша Свобода».

Тепер коротко:

Речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель прокоментувала інцидент із журналістом проєкту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший» «Схеми» Сергієм Андрушком. Вона заявила, що «зупиняла» Андрушка, а не штовхала його.

НАК «Нафтогаз України» повідомив, що містам Сміла (Черкаська область) та Червоноград (Львівська область) загрожує зрив опалювального сезону через заборгованість.

Україна надає Польщі дозвіл на проведення пошуково-ексгумаційних робіт, повідомило 27 вересня «Польське радіо». За даними цього ЗМІ, це підтвердили заступник міністра закордонних справ Василь Боднар та посол Республіки Польща у Києві Бартош Ціхоцький.

Шість висновків із розмови Трампа і Зеленського від 25 липня

25 липня 2019 року приблизно на сьомій хвилині телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп перевів розмову на нову тему. «Я б хотів усе-таки, щоб ви зробили нам послугу», – сказав Трамп відповідно до стенограми дзвінка, оприлюдненої Білим домом 25 вересня. Ці 9 слів можуть стати юридичною підставою для демократів у Конгресі, які приступають до процесу процедури імпічменту. Та телефонна розмова містить і інші одкровення, які можуть вплинути не тільки на політичне майбутнє Трампа, але й Зеленського. Які висновки можна зробити з розмови президентів, дивіться тут.

Велике інтерв’ю з Сенцовим. Третя частина

Колишній політв’язень Олег Сенцов свідомо проміняв прибутковий бізнес на кіно, яке наразі приносить невеликі гроші. Тим не менш, він планує розвивати власну кінокомпанію. Згадуючи про колонію в заполярному Лабитнангі, Сенцов зазначає, що там було не так холодно, як у Якутії, проте сумніше. Це, а також нову школу доньки Аліни, здоров’я матері та наслідки голодування режисер обговорив із журналісткою Крим.Реалії Анжелікою Руденко. Радіо Свобода опублікувало заключну частину інтерв’ю. Першу частину можна прочитати тут, а друга – тут.

«Держава у смартфоні»

За півтора-два роки Україну повністю покриють широкосмуговим інтернетом, повідомив віцепрем'єр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, зараз іде процес перерозподілу частот між операторами мобільного зв'язку для того, щоб звільнити діапазон, необхідний для широкосмугового доступу до мережі. І уся комунікація громадян із державними структурами має перейти в інтернет-простір. Єдиний електронний портал державних послуг, підпис з телефона та digital-чиновники – такі ключові позиції озвучив віцепрем’єр-міністр, презентуючи бренд цифрової держави на ІТ-форумі у Запоріжжі. Що ж це таке – «держава в смартфоні»​, читайте в матеріалі.

Рухаймося вперед!

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