Ніхто з потерпілих будинку в Дрогобичі досі не отримав житла

Причиною обвалу будинку в Дрогобичі, що на Львівщині, було руйнування несучої стіни підвалу. Таким є результат експертизи обстеження будинку по вулиці Грушевського, 101. Внаслідок обвалу одного з житлових під’їздів, 28 серпня о 2-й годині 43 хвилини, загинули 8 мешканців, серед яких 5-річний хлопчик. 7 осіб отримали численні травми і пройшли лікування у шпиталях. Одна з потерпілих пересувається в інвалідному візку.

Ірина Пилипців показує вцілілі фотографії її родини. Зі світлин усміхається її 42-річний чоловік Валерій, який загинув під завалами будинку.

«Ми у нашій квартирі, які так любили.Чоловік, я, син, донька. Фотографії, скарбничка із давніми монетами, книжки – це все, що збереглось. Ні одягу, нічого більше, ні іграшок доньки, нічого. Все старались у житті, щоб було комфортно, щоб діти були щасливі. А тепер нічого немає. Як показало життя, матеріальне не має значення. Залишились одні спогади», – говорить потерпіла.

Ірина Пилипців вночі 28 серпня виходила з помешканння на роботу у нічну зміну і на її очах обвалився під’їзд, а вона провалилась під плиту. Ірина отримала численні забої і закриту черепно-мозкову травму, її 9-річна донька Вікторія лежала у шпиталі з переломом кульшових кісток, 19-річний син, на щастя, не був травмований. Ірина Пилипців каже, що після отриманих травм, у неї щодня болить голова. Зараз жінка з донькою, яка ще пересувається на милицях, живе у палаті реабілітаційного центру, а син – у друзів.

Діти просто подорослішали в одну мить

«Син мій сильний хлопець, а зараз став ще дорослішим, як і Вікторія. Ми згадуємо, як жили, куди їздили з батьком. Діти просто подорослішали в одну мить. Мене звідси не виганяють, але я хочу мати своє житло. Я не шукала квартиру в оренду, бо дуже сподівалась на помешкання. Мер хотів допомогти, мали бути спонсори для 7 потерпілих родин. Обіцяв, що до 15 жовтня все вирішиться. На жаль, сьогодні 23 жовтня і квартири немає. Кажуть, що це не такий швидкий процес, але коли це відбудеться? Лягаєш спати і думаєш, що завтра буде житло, а його немає. Для чого соціальні служби мене водили вибирати собі квартиру, яку мені нібито куплять. Для чого це? Нам пропонують орендувати квартиру, але я хочу біля школи, щоб це було зручно дитині, яка до кінця грудня буде на індивідуальному навчанні», – каже Ірина Пилипців.

Вікторія зараз має індивідуальні заняття. Вчителі приходять у палату. Дівчинка мріє швидше побачитись із однокласниками вже у школі.

Кожна родина, яка втратила рідну людину, отримала від держави по 100 тисяч гривень, по 50 тисяч держава виділила на допомогу тим, хто був травмований. Щомісяця на оренду житла людям виділяють по 5 тисяч гривень, якщо оплата більша, то потерпілі доплачують із власної кишені. Дехто проживає у гуртожитку, хтось – у рідних, а хтось у лікарняній палаті. Будинок визнаний аварійним. Мешканці уцілілих квартир змогли забрати свої речі, а ті, хто не лише втратив рідних чи сам був травмований, ще й – без нічого.

Оксана Терлецька розповідає, що необхідний одяг купила собі. Зимового ще немає. Жінка внаслідок обвалу отримала важкі травми, у Львові її прооперували. Вона ще не відчуває кінцівки ніг, пересувається в інвалідному візку.

Майно наше ніхто не описував

«Щодня 2 години роблю вправи з реабілітологом. Трохи вдаю з себе героя і вже падала вдома. Мама у лікарні показала речі з квартири, а це моє плаття, облите фарбою, подертий костюм. З речей нічого не залишилось. Майно наше ніхто не описував. Колись допомагала батькам, а тепер вони – мені», – каже Оксана Терлецька.

Мер обіцяє

2 жовтня на пресконференції міський голова Дрогобича Тарас Кучма пообіцяв, що до 15 жовтня семи родинам, які втратили рідних, придбають житло, але не за державні гроші. Чому цього не зроблено? Міський голова не прокоментував. Бо знайти його у мерії не вдалось, хоча у приймальній повідомили, що він у будівлі. У кожному з кабінетів відсилали в інший. На телефонні дзвінки мер не відповідав.

Згідно з результатами детального обстеження житлового будинку на Грушевського, 101, причиною обвалу стало руйнування середньої несучої стіни підвалу. А це могло виникнути через: «Просідання або руйнування цегляної кладки через низьку марку цегли та розчину, внаслідок значного зволоження та відсутності гідроізоляції і бетонної підлоги, що є в основному наслідком помилок під час будівництва, можливе втручання людей, яке необхідно підтвердити або спростувати спеціальними експертами (судовими) після розбору обвалених конструкцій, які знаходяться поверх цієї стіни підвалу».

Експертиза показує, що у будинку жити заборонено. Самі ж потерпілі наголошують, що у підвалі під’їзду, що обвалився, завжди була вода, що стіни не були міцними. А на скарги мешканців комунальники не реагували.

Чекаємо на рішення уряду про виділення коштів

«Документ про обстеження будинку дає підстави залучити державний резервний фонд для придбання по вартості житла. Це 16 000 гривень за квадратний метр на купівлю житла. Ми подали документи у Міністерство фінансів і регіональної політики. Тепер чекаємо на рішення уряду про виділення коштів на придбання чи компенсацію житла», – пояснив начальник відділу з питань із надзвичайних ситуацій Дрогобицької міськради Микола Летнянчин.

Мешканці аварійного будинку очікують на рішення уряду про виділення грошей. Але скільки часу триватиме чекання і коли вони вселяться у свої квартири – невідомо.

В Оксани Мачишин під завалами будинку загинула мама, а сестра була травмована. Вона розповіла, що родині знайшли квартиру, але грошей на купівлю в неї немає.

«Ціни на квартири тепер виросли. На людській біді люди хочуть нажитись і моментально підняли ціни. Нам знайшли таку ж, як наша квартира, близько 57 квадратних метрів, за 47 тисяч доларів. Можна і без ремонту знайти за 30 тисяч. Але ж скільки потрібно вкласти», – зауважила Оксана Мачишин.

На сьогодні є результати технічного обстеження будинку, але у поліції очікують на комплексну будівельно-технічну та оціночно-будівельну судову експертизу. За словами начальника першого слідчого відділу Дрогобицької поліції Петра Миськіва, у поліцію не надходила інформація, що у підвалі будинку проводили ремонт чи хтось щось перепланував.

Слідство у справі трагедії у Дрогобичі триває, прокуратура вилучила необхідні документи, але деталі не коментує. Двоє працівників ЖЕКу – головний інженер і начальник дільниці по ремонту і обслуговуванню житлового фонду перебувають під домашнім арештом від 21-ї до 6-ї години, згідно з судовим рішенням. Комунальників підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.