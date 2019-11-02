Радіо Свобода Daily: У Золотому майже завершили відведення військ, а у Петрівському – відкладають

Розведення сил від лінії фронту

Розведення сил у Петрівському Луганської області відтермінують через обстріли, повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк. Раніше планувалося, що це має відбутися у понеділок, 4 листопада. Також міністр повідомив, що розведення сил у Золотому-4 практично завершилося. Нині безпекою «сірої зони» займатимуться поліцейські. Що змінить розведення військ на лінії фронту і як діятиме Україна у разі порушень з боку російських гібридних сил – читайте у матеріалі.

Портнов оприлюднив персональні дані водія «Схем»

Колишній народний депутат та ексзаступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов оприлюднив персональні дані члена знімальної групи програми «Схеми: корупція в деталях» через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. На думку редакції «Схем» і юристів, таким чином він прямо порушив українське законодавство одразу за декількома статтями.

У своєму телеграм-каналі Портнов виклав персональні дані водія знімальної групи – його повні паспортні дані та домашню адресу, номери авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання. Редакція «Схем» заявляє, що таким чином Портнов тисне на журналістів, які готують про нього розслідування щодо його зв'язків із новою владою.

Наслідки інтимного листування Яременка

Народний депутат від «Слуги народу» Богдан Яременко повідомив, що написав заяву про складання повноважень голови парламентського комітету зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Своє рішення він пояснив «дрібним політичним шантажем» з боку трьох фракцій парламенту. «Копію заяви, щоб заспокоїти Давида і три фракції парламенту, я вивішу у коментарях трохи пізніше, бо зараз їм янтики в найкращому місці Києва», – написав народний депутат у своєму фейсбуці. Він пообіцяв, що оприлюднить фото заяви.

Водночас одразу ж передавати її голові Верховної Ради Дмитрові Разумкову Яременко не планує. «Передам голові Верховної Ради України (перед яким мені за цей безлад дійсно незручно) лише коли і якщо рішення про мою відставку прийме фракція партії «Слуга народу», яка мене на цю посаду і рекомендувала (орієнтовно в понеділок через тиждень)», – додав парламентар.

Радуцький підтвердив, що мав діалог про доплати депутатам владної фракції

Депутат Михайло Радуцький від «Слуги народу» підтвердив факт існування листування про доплати в конвертах для депутатів владної фракції, яка з’явилася в телеграм-каналі «Джокер». Проте він заперечує, що депутати з його фракції отримали такі доплати. «Не отримують депутати «Слуги народу» ніяких грошей у конвертах. Крапка», – сказав він.

«Я бачу в нашій фракції людей, особливо в Києві, які знімають квартиру, і дійсно я хвилююся… в Зеленського – в нього нема тих грошей. Якщо дійсно будуть якісь донори, як були в минулому уряді… Ми ж знаємо, що були гроші від USAID, якісь фонди створювались. Якби дійсно вдалося якісь донори, країни залучити. Не тільки для депутатів, а й для чиновників», – висловився депутат.

У листуванні Радуцький розмірковував, що «білої» зарплати у розмірі чотири тисячі доларів (це близько 100 тисяч гривень) для депутатів було б достатньо. При цьому в коментарі він сказав, що, на його думку, депутат має отримувати 50–60 тисяч гривень. За словами Михайла Радуцького, йому почали надходити повідомлення з номера, який був записаний в його телефоні як «хз». Він пояснює: подумав, що, очевидно, це якась знайома людина, і почав підтримувати з нею листування.

Провадження ДБР проти Федини і Звіробій

«Європейська солідарність» назвала політичним переслідуванням провадження ДБР щодо депутата цієї політичної сили Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій і закликала закрити згадане провадження. Наявність провадження підтвердив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, наголосивши, що йдеться про «фактову справу за цим повідомленням у фейсбуці». «Провадження було відкрито у понеділок, там очевидні ознаки злочину, і за цими ознаками було відкрито справу. Здається, ДБР зараз розслідує», – сказав він.

Чекпойнт Зеленського: який стан гучних справ

Президент Володимир Зеленський вимагав від правоохоронців продемонструвати поступ у гучних кримінальних розслідуваннях до 1 листопада – принаймні, про це він говорив на рекордному пресмарафоні 10 жовтня. У перший день листопада Радіо Свобода оглядає, що змінилося в розслідуваннях проти оточення попереднього президента Порошенка і справ Майдану.

Російський замах на інтернет: що таке «суверенний інтернет»

У Росії набрав чинності закон про «суверенний інтернет». Це, як очікується, зрештою дасть змогу владі контролювати електронні потоки інформації в режимі реального часу, обмежувати доступ до контенту, який влада вважає «небезпечним», а також ізолювати так званий «рунет», щоб захиститися від іноземних кібератак. Радіо Свобода зібрало все, що потрібно знати про російське інтернет-середовище, яке зазнає змін.

Туристичний бум у Чорнобилі

Чорнобильську зону відчуження від початку року вже відвідали 107 тисяч людей.​ Про це повідомили​ у Державному агентстві з управління зоною відчуження. «Запровадження електронної перепустки, створення додаткової інфраструктури та підвищений інтерес до ЧАЕС після виходу мінісеріалу HBO «Чорнобиль», – так в агентстві пояснили причини збільшення потоку туристів. За даними відомства, найбільше відвідувачів – із-за кордону – майже 80%. «Країни-рекордсмени: Велика Британія – 15738, Польща – 9378, Німеччина – 7826, США – 5580, Чехія – 4063 туриста. Із України загалом зону відвідали 22468 осіб», – йдеться в повідомленні.

Подорожуйте Україною, адже вона має незліченну кількість дивовижних місць!

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