Віталій Білецький: Забудовники тиснуть на найактивніших киян (огляд преси)

Чергові зміни в Україні принесли з собою багато небезпечних процесів, констатує газета «День». До влади прийшло багато людей, яким не потрібна сильна та незалежна країна. Вони зацікавлені в хаосі, руйнації та свавіллі. Яскравий приклад – намагання протягнути закон про столицю, проігнорувавши думку тих, для кого його пишуть. Навіть спроби не було поінформувати киян, обурюється дописувач газети громадський активіст Віталій Білецький.

Більшість киян навіть не знають про ці зміни. За гарними гаслами проглядається підміна понять, порушення Конституції України, повне ігнорування думки громадян України.

Автор статті стверджує, що останнім часом посилюється тиск на активних та ефективних громадян, які дуже заважають своїми діями представникам будівельного сектору столиці. Забудовники добре розуміють, що діють всупереч законам, тому треба якомога швидше звести будівлі, втягнути приватних інвесторів у вигляді ошуканих громадян України або залучити так звані іноземні інвестиційні компанії, які просто мають реєстрацію поза межами України, але є під контролем власників будівельних компаній. Так створюється підґрунтя для подальших маніпуляцій, шантажу та тиску на місцеву та державну владу з метою легалізації незаконної забудови. Про конкретні приклади дописувач розповідає «Тиснуть – на найактивніших».

Із 20 листопада всі провадження, які не завершені прокуратурою, перейдуть до інших правоохоронних органів, інформує газета «Україна молода». Зокрема, перейдуть і до Державного бюро розслідувань, тож слідчі саме цього органу розслідуватимуть зокрема й справи Євромайдану.

Вже зараз директор ДБР Роман Труба попереджає у ЗМІ, що ці провадження потрібно буде дослідити з самого початку. Мовляв, на якийсь час це зупинить розслідування злочинів під час Революції гідності. І бідкається, що в ДБР катастрофічно не вистачає слідчих, при цьому навантаження на одного слідчого становить понад 100 проваджень щодо злочинів високопосадовців, правоохоронців, суддів тощо.

Утім, щоб зрозуміти, наскільки фаховим буде розслідування справ Євромайдану, достатньо проаналізувати, як у ДБР розслідують інші резонансі провадження й у чиїх інтересах. Про це докладніше йдеться в матеріалі «Що розуміє Труба».

Колишній начальник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що керівник Офісу президента Андрій Богдан хотів припинити розслідування злочинів проти учасників Революції гідності, а також висловлював сумніви в доцільності розслідування економічних злочинів президента-утікача Віктора Януковича та його оточення. Докладніше про це пише газета «Україна молода» в публікації «Які ще злочини Януковича?»

Українська банківська система демонструє обнадійливі симптоми: прибуток зростає, кількість відділень оптимізується, до того ж триває перехід на міжнародні стандарти. Все разом це вселяє в українців надію, що невдовзі банківська система зможе виконувати своє головне завдання – розпочати повноцінне і масштабне кредитування реального сектору економіки. Втім, як наголошує дописувач «України молодої» Олег Ганський, для цього треба уникнути певних ризиків та виконати ще цілу низку «домашніх завдань».

Серед ризиків української банківської системи експерти на перше місце ставлять ситуацію з «ПриватБанком», яка на сьогоднішній день перебуває у підвішеному стані, – головним чином через намагання колишнього власника «Привату» Ігоря Коломойського повернути собі банк через суд та, відповідно, нереформовану судівську систему в Україні, яка теоретично може виконати це його бажання.