Радіо Свобода Daily: Зеленський привітав із Різдвом за григоріанським календарем

Різдвяне вітання від президента України

Президент Володимир Зеленський 24 грудня привітав християн в Україні, які відзначають Різдво за григоріанським календарем.

«Мільйони людей в усьому світі сьогодні збираються родинами, щоб разом провести Святий вечір і зустріти першу зорю. Вона сповіщає про Різдво Христове. У це світле свято забудьмо про чвари. Це вечір злагоди та єднання. Кожен з нас прагне, щоб якнайшвидше до кожної української домівки прийшов мир. Згадаймо сьогодні, що мир починається з нас, з нашого прийняття одне одного, поваги, з нашого вміння любити», – звернувся Зеленський у фейсбуці.

Різдво 25 грудня чи 7 січня? Коротко пояснюємо!

Чому на Заході Різдво 25 грудня, а у нас аж 7 січня? Насправді, і православні, і католики святкують Різдво Христове в один день ‒ 25 грудня. Хоча ця дата народження Ісуса Христа ‒ умовна. Ані в Біблії, ані в жодному документі її не знайти. Коротко і швидко пояснюємо, чому багато хто в Україні святкує саме 7 січня.

Чому суд не відпустив Юлію Кузьменко?

Апеляційний суд Києва залишив під вартою підозрювану у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлію Кузьменко. Її захист просив суд скасувати рішення попередньої інстанції – тримання під вартою два місяці на час розслідування справи. Адвокат Кузьменко Владислав Добош заявляв про алібі в підозрюваної, утім прокурори висловили сумнів щодо цього. Після оголошення судового рішення група підтримки Юлії Кузьменко скандувала на адресу суддів: «Ганьба!»

Далі коротко – про Авакова, Трубу і Ситника:

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у відповідь на запитання Радіо Свобода не зміг повідомити, чи залишиться міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на посаді після завершення «випробувального терміну». «Це парламент має вирішити. Подивимося», – заявив Гончарук Радіо Свобода.

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба завершує свою каденцію на посаді. Це передбачає закон про перезапуск Державного бюро розслідувань, який 24 грудня повернувся до Верховної Ради з підписом президента України Володимира Зеленського.

Рада громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України закликає директора НАБУ Артема Ситника публічно прокоментувати рішення суду, який визнав його винним у корупційному правопорушенні.

Великі мережі автозаправок знизили ціни на пальне

Великі мережі автозаправок знизили ціни на пальне після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, повідомили виданню enkorr у «Консалтинговій групі А-95», яка посилається на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку.

За даними групи, в мережах OKKO та WOG ціни знизилися на 50 копійок за літр, Amic зменшив ціну на 80 копійок. У мережі групи «Приват» все пальне знизилося на 1 гривню. Це сталося після зустрічі Зеленського з представниками компаній, на якій він закликав «відреагувати на зміцнення курсу гривні» та знизити ціни на бензин.

І – про гривню. Як українська валюта міцнішала впродовж року

Наприкінці року гривня продовжує зміцнюватися. В останній тиждень 2019-го Національний банк України встановлює офіційний курс на рівні 23,27 гривні, тож гривня наближається до подолання ще одного чотирирічного рекорду.Тоді на 28 грудня 2015 року НБУ встановив курс 23 гривні 14 копійок за долар.

Міністр фінансів Оксана Маркарова назвала зміцнення гривні однією з причин недовиконання бюджету в 2019 році. Бюджет цього року передбачав курс близько 29,4 гривні, тобто відчутно недооцінив національну валюту. Це зумовило нижчі, ніж очікувалося, надходження від митниці. Зміцнення також б’є по експортерах, які отримують нижчі доходи у гривневому еквіваленті. У бюджеті на наступний рік закладений курс 27 гривень за долар. Як міцнішала гривня впродовж року – дивіться в інфографіці Радіо Свобода.

Чому селище на Донбасі хоче бути Нью-Йорком

Селище Нью-Йорк Сталінської області – таке місце народження записане у документах місцевих, яким більше за 68 років. Нинішня назва населеного пункту – Новгородське, яка, однак, не має нічого спільного з його історією. А чи пов'язаний з реальною минувшиною цих країв Нью-Йорк? І чому місцеві не проти повернути селищу історичне ім'я? Читайте у матеріалі.

Секта чи комуна? Як живуть люди, які «винайшли» формулу щастя

Секта, комуна, чи науковці? Ось уже два десятки років у селищі Караван живе загадкова громада. Її члени запевняють – придумали загальну «формулу щастя» і створили нову науку – фелічелогію. Вони відмовляються від сім'ї і дітей, забороняють інтимні стосунки і сповідують повну рівність, засуджують шкідливі звички і працюють над єднанням душі і тіла. Вірять в Бога і в Леніна. Просили допомоги у Путіна, а тепер сподіваються на Зеленського. Як під Харковом живуть втікачі з Росії? Відповіді у випуску проекту Радіо Свобода #ВУКРАЇНІ.

Щасливого Різдва усім, хто святкує за григоріанським календарем!

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