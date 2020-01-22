Радіо Свобода Daily: Понад половина українців вважає, що вступ до НАТО – найкраща гарантія безпеки

Економічний форум у Давосі

Ювілейний з’їзд Всесвітнього економічного форуму розпочався у швейцарському Давосі. Протягом кількох днів політики, бізнесмени та активісти будуть обговорювати соціальну нерівність і зміни клімату. З України до швейцарського гірськолижного курорту їдуть президент, прем’єр-міністр, народні депутати, голова Фонду держмайна і співголова «Центру протидії корупції». А сьогодні, 22 січня, президент Володимир Зеленський виступить на економічному формі зі спеціальним зверненням. Радіо Свобода зібрало все, що відомо про з’їзд у Давосі.

Опитування: понад половина українців вважає, що вступ до НАТО – найкраща гарантія безпеки

51% українців вважає, що найкращим варіантом гарантування безпеки для України був би її вступ до НАТО, йдеться в опитуванні фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова. Автори дослідження наголошують, що це – найвищий відсоток за весь час проведення опитувань. Позаблоковий статус України підтримують 26%, а 6% вважають, що потрібний військовий союз із Росією та країнами СНД.

Згідно з дослідженням, майже дві третини населення (64%) вважають, що головним інтеграційним напрямом України має бути вступ до ЄС. Вступ до Євразійського економічного союзу підтримують 13%, ще 23% певної думки з цього питання не мають.

І коротко про інші події, про які варто дізнатися:

Колектив Окружного адмінсуду Києва обрав своїм головою Павла Вовка, якого НАБУ звинувачує у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Кандидатуру Вовка підтримали 39 із 42 присутніх суддів.

Суд вирішив стягнути нерухомість компанії бізнесмена Ігоря Коломойського на понад 100 мільйонів гривень на користь Нацбанку України.

Іран визнав, що збив український «Боїнг» двома ракетами «земля-повітря» малого радіусу дії із зенітно-ракетного комплексу «Toр-M1» російського виробництва, повідомляє агентство Bloomberg.

Матір все пам'ятає. Річниця смерті Ігоря Брановицького

Цими днями – річниця смерті оборонця Донецького аеропорту Ігоря Брановицького. Ніна Брановицька, матір Героя України, живе надією на справедливість. Вона хоче, щоб убивство її сина в полоні визнали воєнним злочином і розслідували, як порушення Женевської конвенції.

Яка різниця між зарплатою міністра освіти Новосад і молодого вчителя?

Міністр освіти України Ганна Новосад заявила, що їй не вистачатиме зарплати на життя у Києві, якщо у неї з’явиться дитина. Про це вона заявила в інтерв’ю Інтерфакс-Україна. Свою зарплату у 36 тисяч гривень Новосад вважає неконкурентною. Вчителька з Білої Церкви Наталія Ковмір нині має ставку 4 тисячі гривень. Аби почуватися більш впевнено, за підрахунком молодого педагога з райцентру, їй вистачило б ставки у 8–10 тисяч. Про 4 тисячі доларів – про які під час виборчої кампанії президента Зеленського заявив один із членів Зекоманди, нині народний депутат Сергій Бабак – вчителька і не мріє. Про учительську зарплату і не тільки, дивіться у відео ↓

Жінки у світі та в Україні. Навіщо Фінляндії жіночий уряд?

У Фінляндії наймолодша у світі прем’єр-міністр. Санні Марін, яка склала присягу наприкінці минулого року, всього 34 роки. Серед її молодих колег є й одноліток Марін – канцлер (прем’єр-міністр) Австрії Себастьян Курц; 35-річний керівник уряду України Олексій Гончарук; а також прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн – їй 39 років. Чим же особлива ситуація у Фінляндії, де на вершині політики опинилися 4 молоді жінки, чому ці призначення досі обговорюють у цілому світі? І чи можливо таке в Україні? Про це – читайте за лінком.

Ну і ще трохи з теми: що думають жінки і чоловіки про фемінізм?

Що таке фемінізм і чому він важливий і для жінок, і для чоловіків? Чи існує гендерна рівність в Україні і як протидіяти сексизму? На ці запитання відповідають українські феміністки і профеміністи у новому проєкті Радіо Свобода «Є питання».

Разючі фотографії радянського життя, знайдені в покинутому будинку

Навесні 2016 року студент Віктор Галушка знайшов негативи фотографій серед мотлоху в покинутому будинку в одному із віддалених сіл своєї рідної Молдови. Ці викинуті фотографії виявилися роботою всього життя Захарія Кушніра, невідомого фотографа-аматора, який помер у 1993 році. Селянин боровся з професійними труднощами за комуністичного режиму, а також із алкоголізмом, і залишив після себе одні з найяскравіших фотографій із сільського життя, які були коли-небудь зняті на плівку.

Упродовж останніх трьох років, із дозволу дочки фотографа, яка відкинула роботу батька, назвавши її «сміттям», та завдяки кропіткому цифровому архівуванню близько 4000 знімків, які зібрав Галушка зі своїм учителем, цей забутий фотограф із молдовського села, схоже, може стати відомим на весь світ. Зібрали віднайдені фото тут.

Знаходьте час займатися тим, що подобається!

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