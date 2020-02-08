Радіо Свобода Daily: Група депутатів написала заяву в поліцію через висловлювання продюсерки 1+1 про українську мову

Депутати написали заяву в поліцію через висловлювання продюсерки «1+1» про українську мову – Ар’єв

Народний депутат із фракції «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв 7 лютого повідомив у фейсбуці, що група народних депутатів написала звернення на ім’я начальника столичного управління поліції Андрія Крищенка, в якому просить відреагувати на висловлювання продюсерки телеканалу «1+1» Олени Єремеєвої про українську мову.

Як вказує депутат, на думку групи законодавців, висловлювання продюсерки телеканалу «1+1» «підпадають під дію ч.1 ст.161 Кримінального кодексу України як умисні дії, спрямовані на приниження національної честі та гідності, образу почуттів громадян за мовними ознаками».

«Розмови – добре, але мають настати правові наслідки. Твердження цієї продюсерки, яке, фактично свідчить про спробу представити українську мову неповноцінною, має стати предметом кримінального провадження», – написав Ар’єв у фейсбуці і прикріпив фото відповідного звернення в поліцію із підписами депутатів під ним.

Тимошенко пояснила, чому заблокувала місце Разумкова

Лідерка парламентської фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила Радіо Свобода 7 лютого, що будь-яких домовленостей про організацію розгляду в другому читанні законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» не було​.

«Ми ні про що категорично не домовилися, і я хочу спростувати всі заяви Разумкова про будь-які домовленості. Наша команда була, є і залишається проти продажу землі, в тому числі іноземним банківським установам, тому що землю України із джерела успішності і прибутку наших українських фермерів перетворюють на спекулятивний товар і позбавляють Україну цього надзвичайно важливого, цінного ресурсу», – сказала Тимошенко і додала, що блокування трибуни і місця спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова було «символом того, що Україна не може пропустити цей закон».

За словами Тимошенко, незгодні з відкриттям ринку землі депутати звертатимуться до Конституційного суду, і «сумнівів немає, що ми цей закон визнаємо неконституційним», вважає лідерка «Батьківщини».

Групі російських артистів заборонили в’їзд до України на 3 та 10 років – ДПСУ

Державна прикордонна служба України поділилась історією, яку можна навіть екранізувати – про те, як російські актори перетинали український кордон:

«Група громадян Російської Федерації прибула вчора в один з пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні. Співробітникам Державної прикордонної служби України вони повідомили, що їдуть на гастролі».

Згідно із повідомленнями прикордонників, актори є учасниками ліричної комедії «Ідеальний свідок», двоє з яких незаконно відвідували АР Крим.

Ще двоє іноземців з групи не змогли підтвердити мету своєї поїздки в Україну, тому їх також не пропустили через кордон. Решта ж росіян в'їжджати на території України відмовилась, тому всю групу повернули в Молдову.

«Однак вже за декілька годин ця група іноземців знову з’явилася на українському кордоні. Цього разу вони обрали інший пункт пропуску, певно сподіваючись, що їм все ж вдасться потрапити в нашу країну. Окремі іноземці чітко розуміли про наявність у них заборони на в’їзд. Проте громадяни РФ знову були зупинені під час заходів прикордонного контролю та не пропущені в Україну. Цього разу двоє громадян Росії, які вже мали заборону в’їзду в Україну, своїми діями через умисне невиконання рішення вчинили правопорушення за ст.203-1 КУпАП та були притягнуті до відповідальності отримавши штраф. Крім того, їм продовжено термін заборони до 10 років», – зазначили у прикордонній службі.

Бородянський: українські спортсмени, щоб здобувати медалі, змушені виступати на території держави-агресора

5 лютого на сторінці збірної України з гімнастики в Instagram з’явилося повідомлення про те, що тренерський штаб ухвалив рішення про участь Єви Мелещук та Христини Пограничної у змаганнях, які з 7 до 9 лютого проходитимуть у російській столиці.

На ситуацію відреагував і міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський. В розмові з «Інтерфакс-Україна» він заявляє: «Треба розрізняти виступи спортсменів за кордоном, зокрема і Російській Федерації, і виступи артистів»

Він вважає, що у спортсменів нема вибору, виступати чи не виступати у Росії. «У них є вибір, отримувати бали або не отримувати. Якщо спортсмен не виступає за кордоном, він автоматично позбавляється балів. Це обмежує можливості спортсмена боротися за медалі», – зазначив Бородянський.

Число хворих на коронавірус на заблокованому біля Японії лайнері зросло втричі

До 61 зросло число хворих на новий коронавірус серед людей, які перебувають на борту заблокованого біля берегів Японії круїзного лайнера Diamond Princess, повідомляють інформагенції з посиланням на дані міністерства охорони здоров’я Японії. Ще добу тому повідомляли про 20 ідентифікованих хворих.

Серед 41 людини, у якої виявлений 2019-nCoV, 21 японець. Про громадянство решти інфікованих у повідомленні не йдеться.

61 новий хворий виявлений серед 273 людей, які або мали симптоми захворювання, або перебували в тісному контакті з уже відомими хворими.

«Головна мета – зупинити марнування державних грошей», – чеський програміст про сайт за 2 доби

Веб-сайт, який згідно із держзамовленням мав коштувати 16 мільйонів євро, вони зробили абсолютно безкоштовно. Мова про чеських програмістів, які таким чином вирішили вказати уряду на марнотратство під час проведення тендеру для Міністерства транспорту. Ба більше, впоралися вони протягом вихідних. В результаті – звільнення міністра транспорту Чехії.

Щоправда новостворений сайт, завдання якого діджиталізувати систему оплати доріг в Чехії, одразу ж атакували хакери, виявивши дірки у системах безпеки. Хто займатиметься вдосконаленням та обслуговуванням цього ресурсу, наскільки типова ситуація із «закритими» тендерами для Чехії?

Радіо Свобода поспілкувалося із ініціатором хакатону Томашем Вондрачеком, директором громадської організації «Hlidac Statu», яка слідкує за державними видатками, та представниками Міністерства транспорту Чехії.

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