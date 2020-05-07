Радіо Свобода Daily: Що буде, якщо скасують медреформу? Думки лікарів

«З нами можна так вчинити?» Що думають лікарі про можливе скасування медреформи

«Наше завдання – зберегти всі позитивні моменти та терміново виправити помилки», – заявив президент України Володимир Зеленський про медичну реформу. Він каже, що її не згортатимуть, а лише покращать.

Міністерство охорони здоров’я вирішило «суттєво змінити медичну реформу, враховуючи реалії». Натомість народний депутат Ольга Стефанишина 5 травня повідомила, посилаючись на МОЗ, що жодні постанови про скасування медреформи не винесуть на розгляд уряду, поки документи не розглянуть народні депутати.

А як ставляться лікарі до медреформи та розмов про її скасування? Читайте тут.

Саакашвілі підтвердив своє плановане призначення до Національної ради реформ

Колишній президент Грузії і ексголова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі підтвердив, що його буде призначено на посаду голови виконавчого комітету Національної ради реформ, повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на слова Саакашвілі.

«Головою виконавчого комітету, а не секретарем», – сказав Саакашвілі у відповідь на прохання підтвердити, що його мають призначити секретарем Нацради реформ.

Водночас, як пише видання, Саакашвілі не зміг назвати точну дату свого призначення на посаду.

Рябошапка: провадження САП безперспективне і використовується, щоб атакувати мене медійно

Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в коментарі Радіо Свобода заявив, що провадження Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) щодо нього безперспективне.

«Ця вся історія з точки зору кримінального права й кримінального процесу безперспективна. Вона спостерігається в інформаційному просторі, відколи мене призначили генеральним прокурором. Це історія з нібито погашеним кредитом, яка роздувалася з різних сторін. Я її вже десятки разів пояснював і нібито вона вже заглохла, всі про неї забули. Заява цього звільненого нами прокурора, ображеного, мабуть, на нас, стосується того факту, про який багато разів говорили в засобах масової інформації», – сказав Рябошапка у розмові з Радіо Свобода.

Він зазначив, що декларував цей кредит, починаючи з 2016 року. Його продовжують виплачувати. За словами колишнього генерального прокурора, провадження прокуратури використовують для медійних атак на нього.

«Залізли в гаманець кожної громади». Мер Івано-Франківська розповів про конфлікт мерів із центральною владою

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків був одним із перших українських мерів, хто публічно підтримав мера Черкас Анатолія Бондаренка в конфлікті з центральною владою. Марцінків, як і Бондаренко, на самому початку також виступав за жорсткий сценарій карантину, але згодом так само вимагав послаблень. Нині на Руслана Марцінківа, як він стверджує, відкриті два кримінальні провадження. Перше – за заклики відкрити ринки перед Великоднем. Друге – за скандальне висловлювання щодо ромів, яких Марцінків, пропонував «запакувати і вивезти» з Івано-Франківська на Закарпаття. Правоохоронці, як і низка правозахисних організацій, розцінюють висловлювання мера ксенофобським.

В інтерв'ю Радіо Свобода міський голова Івано-Франківська розповів, чому низка мерів чинять спротив центральній владі, які економічні наслідки від карантину отримали регіони та чого чекати від місцевих виборів, що мають відбутися восени цього року.

Як розробляють щеплення, і як швидко з'явиться вакцина від коронавірусу?

Вчені по всьому світу займаються розробкою більш ніж 60 щеплень від коронавірусу SARS-CoV-2, заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ). Чи буде хоч одна з них ефективною у боротьбі з хворобою – невідомо.

У звичайні часи на розробку, тестування, виробництво і ліцензування вакцини потрібно близько 10 років. Але в умовах пандемії дослідники розраховують на успішне щеплення від нового коронавірусу вже через півтора року. Як відбувається розробка вакцини? Читайте у матеріалі.

Кулеба: протягом літа повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення не буде

Протягом літа повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення не буде, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу «1+1».

«Ми дуже обережно влітку спробуємо почати повернення внутрішнього авіасполучення. З міжнародним складніше, бо рішення залежить не лише від нас. У декількох країнах Європи, Європейського союзу, які є класичними туристичними напрямками, зараз самі ламають голови, як це врегулювати. Скажу одразу, протягом літа повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення не буде. Як було колись − такого не буде точно», – сказав міністр.

Він розраховує, що «світ почне оговтуватися десь із вересня».

Гідрометцентр: 7 травня частину країни заллє дощ, у Карпатах випаде мокрий сніг

У четвер, 7 травня, в Україні погіршиться погода: очікуються дощі, а у Карпатах – мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«7 травня вночі та вранці у західних, Житомирській, Київській, Чернігівській, вдень і у Вінницькій областях значні дощі, в Карпатах значний мокрий сніг; протягом доби у західних областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)», – мовиться у повідомленні.

Синоптики попереджають також про значну небезпеку сходження лавин у високогір’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей.

Григорій Половинко: український митець з Луганщини, який «ламав» радянську історію

6 травня, помер український письменник Григорій Половинко – ​ історик, письменник, журналіст і художник. Він до останнього залишався на окупованій частині Луганської області та не ховав своєї проукраїнської позиції: продовжував писати українські вірші, п’єси для театрів, створив Музей козацтва.

У 2016 році Половинко відсвяткував своє 70-річчя. Задля цього перетнув лінію розмежування, щоб зустріти нове десятиріччя під синьо-жовтими прапорами. Читайте детальніше тут.

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