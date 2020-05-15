Радіо Свобода Daily: Активіста Стерненка викликає СБУ для вручення підозри

«Правда на моєму боці! Я не визнаю жодної провини!» – Стерненко про виклик в СБУ для вручення йому підозри

Майже два роки тому на одеського активіста Сергія Стерненка вчинили напад: двоє чоловіків атакували його, коли він увечері повертався зі своєю дівчиною додому. Стерненко зазнав травм, а от один із нападників в результаті завданого активістом поранення помер.

Протягом цих двох років справа до кінця не розслідувана.

Водночас невдовзі після свого призначення нова генпрокурор Ірина Венедіктова наголосила: «По Стерненку буде підозра у будь-якому разі»​ і пояснила, що «питання стоїть лише в кваліфікації».

Нині СБУ, за словами Стерненка, викликало його для вручення підозри. Про це активіст повідомив на своїй сторінці у фейсбуці. Каже, має 18 травня о 9-й ранку прийти до головного слідчого управління СБУ.

Дещо раніше, 4 травня, про можливість вручення підозри Стерненку заявляв громадський активіст Роман Сініцин. За його словами, вона міститиме кваліфікацію «умисне вбивство». Саме такого результату протягом усього часу розслідування домагаються ексчиновники доби Януковича, депутати ОПЗЖ і навіть окремі «слуги народу»​, які називають Стерненка «реальним вбивцею» та «досвідченим злочинцем».

Хоча сам активіст та його захист наполягають: поранення Кузнецова, внаслідок якого той помер, Стерненко здійснив, обороняючись під час нападу, тож це має розцінюватись як самозахист.

Детальніше про деталі того нападу, перебіг розслідування, а також про те, кого все ж таки покарають: Стерненка чи живого нападника –​ в експлейнері Радіо Свобода.

У Кривому Розі з 15 «самовільно виписаних» головлікарем пацієнтів із COVID-19 двоє померли – ОДА

У Кривому Розі з 15 «самовільно виписаних» головним лікарем лікарні №4 пацієнтів з COVID-19 двоє померли, заявили Радіо Свобода у пресслужбі Дніпропетровської облдержадміністрації. Наразі в лікарні працює комісія, аби дати оцінку діям керівництва закладу.

Як заявив голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник, провина головлікаря не доведена, в її діях, за його словами, була логіка.

«Думаю, дуже рано говорити про те, що є провина головного лікаря. Треба все ретельно дослідити, є моменти, з якими наші лікарі стикаються вперше. Відправляючи людей без симптомів на самоізоляцію додому, вона таким чином, очевидно, керувалася тим, що вберігає інших пацієнтів від контактів. Є логіка в цих діях», – заявив він.

Олійник також розповів, що цьому передувало.

«Сталося приблизно те, що в інших лікарнях світу, зокрема в Італії. У терапевтичному відділенні померла жінка, в якої вже після смерті був поставлений COVID-19. По ланцюгу стали виявляти контактних із нею осіб. З’ясували, що відбувся контакт між лікарями та пацієнтами. Це, на жаль, класична ситуація для хвороби, яка протікає без симптомів», – сказав Святослав Олійник.

Денісова: Україна розробила механізм, щоб допомогти батькам вивезти дітей, народжених сурогатними матерями

Україна розробила механізм, щоб допомогти батькам вивезти за кордон дітей, народжених сурогатними матерями, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у фейсбуці. Наразі це зробити складно через закриті кордони.

За її словами, напередодні її представники виїхали до готелю «Венеція» в Києві, де перебувало 51 немовля.

«З них – 15 дітей були з батьками в цьому ж готелі. 36 дітей, якраз на відео можна було їх побачити, вони перебували у двох кімнатах. На всіх дітей були виписані свідоцтва про народження. Батьки всіх цих діточок є громадянами іноземних країн», – сказала Денісова.

Вона розповіла, що 15 дітей із батьками наразі не можуть виїхати з України через спричинені коронавірусом обмеження. Батьки ще 36 дітей не можуть заїхати на територію України.

За її словами, Міністерство закордонних справ України запропонувало цим батькам звернутися до своїх посольств за допомогою. Деякі посольства відмовилися це робити.

«Щотижня приходили якісь люди, які хотіли домовитися». Кому перейшов дорогу на посаді керівника екоінспекції Єгор Фірсов?

Єгор Фірсов – виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції – звільнений зі своєї посади. Цікаво, що про своє звільнення він дізнався, переглядаючи засідання уряду онлайн, де міністри якраз ухвалювали нові кадрові рішення.

Фірсова звільнили буквально за «прискореною» процедурою. Тридцять секунд знадобилося уряду, щоби проголосувати за призначення нового очільника екологічної інспекції. Ним став Андрій Мальований, котрий раніше працював начальником управління екології Київської міськдержадміністрації. За це кадрове рішення Кабмін голосував без обговорення, що викликало обурення у низки депутатів. Ще до голосування 65 народних депутатів від «Слуги народу» звернулися до прем'єр-міністра із закликом не призначати Мальованого на посаду очільника екологічної інспекції. Однак на самому засіданні уряду їхні аргументи Шмигаль слухати не став.

На посаду виконувача обов’язків очільника екологічної інспекції Єгора Фірсова призначили у листопаді торік. Фактично тодішній уряд на чолі з Олексієм Гончаруком та сам президент Володимир Зеленський уповноважили Фірсова на реформу державної екологічної інспекції країни. За словами Фірсова, за цей час була зроблена титанічна робота.

Очевидно, прем’єр-міністр так не вважає. Він звільнив Фірсова без обговорення та без попередження. Хоча, за словами Фірсова, він зустрічався з Денисом Шмигалем три тижні тому і тоді голова уряду не мав претензій до роботи екологічної інспекції.

Що могло статися за цей час, кому заважав Єгор Фірсов та які здобутки екологічної інспекції України за останні пів року? Про це ми запитали у самого Фірсова.

Білецький може бути агентом впливу Авакова – Фесенко

Дії Андрія Білецького та очолюваного ним «Національного корпусу» цілком зрозумілі, якщо дивитися на них з точки зору інтересів міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Адже керівник МВС прямо причетний до розвитку політичної кар’єри колишнього комбата. Утім, цей союз є тимчасовим і дійсним лише доти, доки він є вигідним Авакову. Так експерти оцінюють зв’язки цих двох політиків, що може бути одним із аспектів скандалу навколо заяви ветеранів добробату «Азов» про напад і побиття.

За словами Назарія Кравченка та Ігоря Маляра, їх фактично викрав засновник «Азову», ексдепутат Андрій Білецький. Приводом до побиття й погроз, як стверджують Кравченко і Філімонов, стала їхня публічна підтримка ще одного активіста – колишнього лідера «Правого сектору» в Одесі Сергія Стерненка. Тим часом у партії «Національний корпус» відкидають звинувачення колишніх «азовців».​ Читайте детальніше у матеріалі.

Ірма Вітовська: «Українцям треба позбутися інфантилізму»

Акторка Ірма Вітовська – володарка двох «Золотих дзиґ». Першу вона здобула у 2019 році за роль 86-річної баби Прісі у фантастичному трилері «Брама», а другу – за роль мами Галі у ліричній комедії «Мої думки тихі».

Останню кіноакадеміки визнали найкращим фільмом 2019 року, а саму стрічку навіть запустили у повторний прокат. Сучасний період української кіноіндустрії Вітовська називає «ренесансом». Не в останню чергу завдяки державній підтримці кінематографу.

Окрім акторської кар’єри, Ірма Вітовська веде активну громадську та благодійну діяльність. Вона публічно виступає за захист української мови, допомагає армії та онкохворим. На початку російської агресії вона відмовилась співпрацювати з російськими кіновиробниками, а в березні 2020 року разом з іншими митцями закликала владу не скорочувати фінансування культури. Читайте інтерв'ю із акторкою тут.

Творіть прекрасне!

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