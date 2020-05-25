Радіо Свобода Daily: Активісти в Києві та регіонах влаштували акції протесту до річниці перебування Зеленського на посаді

Акції «Стоп реванш»

Огляд подій за вихідні розпочнемо з акцій протесту, а саме акції «Стоп реванш», яка 24 травня відбулася в регіонах, зокрема в Дніпрі та Запоріжжі. Серед вимог мітингарів – відставка президента України Володимира Зеленського й припинення переслідувань активістів у регіонах.

У Дніпрі на акції під будівлею облдержадміністрації розпочали встановлення 12-метрового флагштока для червоно-чорного прапора. У руках учасники тримали гасло «Дніпро чинитиме опір».

А в центрі Запоріжжя під час виступу одного з учасників, активісти підняли плакати-«долоні» з питаннями до президента Зеленського.

З індентичними вимогами, серед яких, не допустити легітимізації підтримуваних Росією угруповань, які контролюють нині окремі частини Донецької та Луганської областей, вийшли й на столичний майдан Незалежності.

На акцію «Рік Зеленського – рік реваншу» прийшло приблизно одна тисяча людей, вони скандували «Стоп реванш», «Ні капітуляції» та інші гасла. Серед учасників акції були колишні депутати Верховної Ради Тетяна Чорновол, Андрій Левус, Андрій Тетерук, ексміністр освіти Сергій Квіт та інші відомі особи.

Акція біля офісу Медведчука

А днем раніше, у суботу, відбулась ще одна акція протесту – біля офісу лідера «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука, яку поліція кваліфікувала за статтею «хуліганство».

«Під час акції активісти запалили фаєри та кинули декілька банок з фарбою на фасад будівлі», – розповіли Радіо Свобода у поліції. Правоохоронці також додали, що встановлюють анкетні дані 17 затриманих, беруть пояснення, а після проведення перевірки «діям кожного буде надана правова оцінка». Акцію під офісом Медведчука організували праворадикали із «Національного корпусу».

Загибель депутата Давиденка

Далі, на жаль, сумна новина. Увечері 23 травня за фактом загибелі народного депутата Валерія Давиденка правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Тіло народного депутата Валерія Давиденка з вогнепальним пораненням у голову виявили в суботу в його офісі у Києві. Наразі правоохоронці перевіряють усі можливі версії загибелі політика. Деякі ЗМІ вказували, що, за непідтвердженими даними, причиною смерті могло стати самогубство.

У парламент нинішнього складу Валерій Давиденко був обраний як самовисуванець по 208-му округу в Чернігівській області.​ Він був членом депутатської групи «Довіра».

Сергій Притула про орден від Зеленського, «Квартал 95» у владі та «одіозного» Саакашвілі

Він не підтверджує свій похід у мери Києва, але якщо піде, візьме у свою команду не «Вар’яти-шоу», а фахівців. Досвід Володимира Зеленського, який, на його думку, перезавантажив владу «Кварталом 95», він обіцяє не повторювати. Водночас відзначає, що Зеленський не дарма на Банковій погладшав – значить на посаді президента не байдикує, маючи обмаль часу для тренажерів. Однією з головних проблем України він бачить тотальний вплив олігархів, які навіть епідемію коронавірусу використовують собі на користь. І цьому не дуже пручається Зеленський, хоча й обіцяв боротися з кланами. Водночас він вважає Міхеїла Саакашвілі, який знову отримав посаду в Україні, «одіозним», а партію «Голос» без Святослава Вакарчука на чолі перспективною. Політичне інтерв’ю шоумена Сергія Притули шукайте за цим лінком або ж переглядайте відео-варіант нижче.

І вже, традиційно, кілька новин про коронавірус в Україні та світі.

Станом на ранок 23 травня дев’ять областей України не готові перейти до другого етапу послаблення карантину. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Серед них і Дніпропетровська. Втім, у Дніпрі все ж вирішили запустити транспорт без спецперепусток. А от Києву МОЗ таки дозволило перейти до другого етапу пом’якшення карантинних обмежень.

А в неділю, 24 травня, газета New York Times опублікувала на першій шпальті уривки з некрологів близько тисячі жертв коронавірусної інфекції. Так газета вирішила вшанувати пам’ять померлих. «Число смертей у США наближається до 100 тисяч, неоціненна втрата», – ідеться в заголовку.

Разом із тим люди знову почали відвідувати ресторани, школи, а також заповнювати літаки. Та скільки б вони не намагалися повернутися до звичного до появи коронавірусу життя, сьогодення виглядає цілком інакше. «Нове звичне» в час коронавірусу ми зібрали у фотогалереї.

11 місць в Україні, куди варто поїхати відпочити

Карантин послаблений, весна завершується, а літо ще певний час входитиме в повну силу і пляжного сезону доведеться трохи почекати. Однак, з іншого боку, на дворі все ж не зима, і погода може бути приємною. Відтак, з усього розмаїття видів відпочинку та туристичних місць України, Радіо Свобода пропонує звернути увагу на ті, які передбачають багато прогулянок та спілкування з природою: від приборканої і впорядкованої, до практично дикої і незайманої. Заліщики, Вилкове, Диканька чи, може, заповідник «Буша»? Що оберете ви?

Марко Кропивницький: як театральний корифей творив національний дух України

І як не нагадати вам про чергового видатного українця насамкінець? 22 травня минуло 180 років від дня народження Марка Кропивницького (1840–1910) – видатного українського драматурга, театрального режисера й актора. Віднедавна Кропивницький – це не лише українське мистецтво, а й українська топоніміка: маємо велике місто з такою назвою. Про Марка Кропивницького та про назване на його честь місто Радіо Свобода спілкувалося з істориком Юрієм Митрофаненком. Ми ж із розмови виокремили для вас кілька цікавих фактів.

Основна заслуга Марка Кропивницького перед українською нацією в тому, що він створив перший український професійний театр.

Кропивницький у 1881 році домігся скасування останньої норми Емського указу і було дозволено ставити вистави українською мовою. Тобто було розширено сферу вживання української мови.

Ще важливо у сучасному контексті: Марку Кропивницькому пропонували виступати на російських сценах, але він відмовився, попри те, що міг дуже суттєво виграти фінансово.

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