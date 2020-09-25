(Друкуємо мовою оригіналу)

«Штепу геть!», «Штепа – равно «русский мир». С такими плакатами на Соборной площади Славянска митинговали против Нели Штепы. Некоторых горожан, а также жителей Краматорска, Дружковки и Лимана обеспокоило участие экс-мэра в предвыборной борьбе за должность главы Славянского городского головы. Сама Неля Штепа в интервью местному телеканалу «С-плюс» заявила, что о ее возвращении во власть мечтают 80 процентов жителей города.

Ярослава, жительница Дружковки, участвовала в Революции достоинства. В 2014 году, вспоминает женщина, во время событий «русской весны» почувствовала прямую угрозу жизни своей и своих детей.

Мэры городов всячески пособничали им. В связи с этим я была вынуждена вывозить детей

«В 2014 году я была свидетелем того, как с хлебом-солью здесь встречали российских граждан, которые смогли захватить города и поставить в неудобное положение всю милицию и всех представителей закона, заканчивая мэрами. Я была свидетелем того, что граждане другого государства смогли хозяйничать на этой земле, на земле, где есть мой дом, живут мои дети. И мэры городов всячески пособничали им. В связи с этим я была вынуждена вывозить детей со своего дома, с этой территории», – вспоминает Ярослава.

Теперь Ярослава приехала в Славянск на митинг против возможного реванша «русского мира». Женщина убеждена, что чиновникам, которые руководили захваченными городами, больше нет места во власти. Но на правосудие женщина особо не надеется.

Если не действует закон, то начинает действовать народ

«Я так думаю, что это последнее предупреждение будет таким людям. Потому что, если не действует закон, то начинает действовать народ», – подводит итог Ярослава.

Судебный вопрос

Согласен с активисткой из Дружковки и житель Славянска Александр Белименко. Он убежден: судебную реформу надо закончить, чтобы общество начало доверять судьям. А пока, по словам Александра, к правосудию приходится взывать через протесты.

Суды – это наша беда

«Проблема, которую мы имеем, – это украинские суды. Именно в 2017 году украинский суд недореформированный освободил Штепу из-под стражи. Много у нас было претензий к той власти, которая только пыталась сделать реформу судов. Но не успела. Суды – это наша беда. Майданы, суды Линча, колеса, которые пылают под зданиями судов – да, оно действует. И судьи тогда принимают правосудные решения. Но это не путь демократической страны», – считает Александр Белименко.

А вот жительница Славянска Наталья держит плакат с надписью «Штепу геть!». Говорит, приговора по делу экс-мэра нет потому, что судьи просто боятся брать на себя ответственность.

Я боюсь потерять Украину. Я боюсь потерять государственность

«Я боюсь потерять Украину. Я боюсь потерять государственность. У Путина есть цель – развалить нас на маленькие кусочки, и чтобы не стало ни украинского народа, и я уже молчу за Славянск. Штепа – это маленький пазл в его видении нашей страны, – говорит Наталья. – Прошу прощения у всего мира за жителей этого города: я никогда за нее не голосовала, так же, как и за Януковича», – делится переживаниями Наталья.

Неля Штепа: как в ВДВ

Неля Штепа сейчас – кандидат на должность Славянского городского головы.

Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации. Суд по делу Штепы еще не закончен.

Также относительно Штепы СБУ расследует еще одно дело по статье «терроризм». Оно касается убийства боевиками российских гибридных сил возле Славянска бойца СБУ Геннадия Биличенко.

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По решению Европейского суда по правам человека государство Украина выплатило Неле Штепе 3600 евро компенсации морального ущерба и судебных издержек. В Европейский суде посчитали, что Украина нарушила право Штепы на свободу и личную неприкосновенность и право на справедливый суд.

Если бы я была виновна, – уже было бы решение суда. Это политический пиар моих противников

Сама Неля Штепа в интервью местному телеканалу «С-плюс» так ответила на вопрос о затянувшемся суде: «Родные мои, это политика. Если бы я была виновна, – уже было бы решение суда. Это политический пиар моих противников. У меня уже в который раз заново началось судебное заседание. И судья в последний раз взяла самоотвод. Нету сегодня еще политического решения действительно найти правду: кто зашел, почему зашли. И сегодня оно все раскрывается по чуть-чуть». Также Штепа заявила о своей уверенности в том, что докажет свою правоту.

А еще она заверила, что не видит достойных кандидатов на управление громадой, поэтому и пошла на выборы: «Я приняла такое решение только после того, когда на многих встречах с жителями города Славянска была самая основная просьба: Неля Игоревна, пожалуйста, вернитесь обратно в город Славянск, нам без вас очень сложно. И это процентов 80 людей, которые об этом мечтают… Есть девиз у ВДВ: кто, если не мы. Так вот: кто, если не я».

В конце августа активные жители Славянска уже проводили пикет Донецкой обладминистрации. Люди требовали организовать общение с правоохранителями.

Активисты из первых уст хотели услышать, почему так долго длится суд, и как проходит расследование нового дела по убийству Геннадия Биличенко. В ОГА пообещали организовать брифинг. Но пока этого не сделали.

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