У РФ кажуть, що «спецоперацією» в Україні вони запобігли «великій світовій війні»

Голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін заявляє, що Росія, розпочавши «спецоперацію» (так Москва називає широкомасштабне вторгнення в Україну), запобігла «великій світовій війні».
«Українські війська були вже стягнуті до кордонів Донбасу (мабуть, маються на увазі окремі райони Донецької та Луганської областей, які перебувають під контролем проросійських бойовиків – ред.), і все це могло закінчитися гуманітарною катастрофою, величезною кількістю жертв. І могло привести взагалі до найгіршого – світ фактично міг опинитися перед прірвою, перед порогом початку великої війни», – сказав Володін в ефірі однієї з російських телепередач, повідомляє російська агенція «Интерфакс».
На початку липня міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що
«умисна та неспровокована агресія Росії проти України становить найбільшу загрозу європейській безпеці з часів Другої світової війни». Він додав, що війна Путіна загрожує не тільки суверенітету України, це «напад на трансатлантичний мир і безпеку».
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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