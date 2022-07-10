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У РФ кажуть, що «спецоперацією» в Україні вони запобігли «великій світовій війні»

За словами голова Держдуми Росії В'ячеслава Володіна, «світ фактично міг опинитися перед прірвою»

Голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін заявляє, що Росія, розпочавши «спецоперацію» (так Москва називає широкомасштабне вторгнення в Україну), запобігла «великій світовій війні».

«Українські війська були вже стягнуті до кордонів Донбасу (мабуть, маються на увазі окремі райони Донецької та Луганської областей, які перебувають під контролем проросійських бойовиків – ред.), і все це могло закінчитися гуманітарною катастрофою, величезною кількістю жертв. І могло привести взагалі до найгіршого – світ фактично міг опинитися перед прірвою, перед порогом початку великої війни», – сказав Володін в ефірі однієї з російських телепередач, повідомляє російська агенція «Интерфакс».

На початку липня міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що
«умисна та неспровокована агресія Росії проти України становить найбільшу загрозу європейській безпеці з часів Другої світової війни». Він додав, що війна Путіна загрожує не тільки суверенітету України, це «напад на трансатлантичний мир і безпеку».

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.

На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».

Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

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