США: Сенат проголосував за припинення шатдауну та направив законопроєкт до Палати представників

U.S. Senate Republicans meet to vote on leadership positions on Capitol Hill in Washington

У понеділок Сенат США схвалив компроміс, який покладе край найтривалішому в історії США закриттю уряду (шатдаун), поклавши кінець тижневій патовій ситуації.

Голосування 60-40 пройшло за підтримки майже всіх республіканців палати і восьми демократів, які безуспішно намагалися пов'язати фінансування уряду з субсидіями на охорону здоров’я.

Хоча угода передбачає голосування в грудні щодо цих субсидій, які приносять користь 24 мільйонам американців, вона не гарантує, що вони будуть продовжені.

Угода відновить фінансування федеральних агентств, яке законодавці дозволили припинити 1 жовтня, і зупинить кампанію президента Дональда Трампа зі скорочення федерального персоналу, запобігаючи будь-яким звільненням до 30 січня.

