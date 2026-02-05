РФ висилає співробітника посольства ФРН. Це відповідь на висилку з Берліна заступника військового аташе

Міністерство закордонних справ Росії оголосило 5 лютого персоною нон-ґрата співробітника посольства Німеччини в Москві у відповідь на висилку з ФРН російського дипломата.

Раніше, 22 січня, Німеччина оголосила персоною нон-ґрата заступника військового аташе посольства РФ. У МЗС ФРН тоді заявили, що влада «не потерпить шпигунства в Німеччині – тим більше під прикриттям дипломатичного статусу».

За даними Der Spiegel, російський дипломат був полковником Головного управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ) і керував роботою громадянки України та Німеччини Ілони В., затриманої раніше за підозрою у шпигунстві. Жінка, як повідомили в прокуратурі, збирала інформацію про учасників політичних заходів, а також дані про розташування оборонних об’єктів, випробування безпілотників та плановані постачання дронів Україні. Отримані відомості вона передавала своєму кураторові.

У МЗС Росії заявили, що «висунуті проти нього офіційним Берліном бездоказові звинувачення в розвіддіяльності не мають під собою жодних підстав і є сфабрикованими в дусі «шпигуноманії», що розкручується в Німеччині з подачі німецької влади».



