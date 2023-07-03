Лівий берег Дніпра: як ЗСУ вдається тримати плацдарм біля Антонівського мосту?

1 та 2 липня російське Міноборони повідомило, що розгромило угруповання Сил оборони України на лівому березі Дніпра. Раніше мілблогери Росії повідомляли, що ЗСУ вдалося зайняти плацдарм біля Антонівського мосту через Дніпро навпроти Херсона. Україна ніяк не коментувала цей десант, зазначивши лише, що агресор атакував район Олешок з авіації 27 червня – місто, яке окупанти контролюють.

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Однак американський Інститут вивчення війни у звіті за 3 липня зазначив, що Сили оборони України все ще контролюють плацдарм навпроти Херсону – про це повідомили багато російських військових блогерів. Це, підсумували в Інституті, свідчить про поглиблення конфлікту між російським Генштабом і «воєнкорами», які стежать за війною Росії проти України.

«Спроба Міністерства оборони Росії перебільшити потенційну тактичну перемогу росіян біля Антонівського мосту та його зусилля щодо обмеження інформації про противника призвели до зворотного результату», – заявили аналітики.

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Спікер оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк зазначила, що в районі Антонівського мосту йдуть важкі бої – триває запекла контрбатарейна боротьба між ЗСУ та загарбниками.

Головні питання випуску:

Навіщо Міноборони РФ бреше, що вибило ЗСУ з лівого берега Дніпра?

Як Силам оборони вдається тримати плацдарм біля Антонівського мосту?

І яке значення мають бої навпроти Херсону у контрнаступі?