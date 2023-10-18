Україна з ATACMS: до яких російських баз зможуть дістати ЗСУ?

Цієї ночі ЗСУ завдали удару по військовому табору біля аеродрому «Халіно» в Курській області РФ, це підтвердили джерела Радіо Свобода в СБУ.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Відомо про щонайменше 18 влучань, які нібито були завдані дронами. За даними українських спецслужб, неподалік аеродрому перебували до 3 тисяч військових РФ і близько 80 одиниць військової техніки.

У Росії офіційно заявляли про «напад 12 безпілотників» уночі. Зазначимо, що наприкінці вересня російський телеграм-канал Baza вже повідомляв про спробу атаки на аеродром «Халіно».

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Україна отримала ракети ATACMS: це офіційно підтвердили у Білому домі. Яка точна кількість ракет – не повідомляється, проте джерела в The New York Times говорять про те, що Україні надали близько 20 штук. Однією з умов надання є невикористання ATACMS для атак по території Росії.

Головні питання випуску:

Чи достатньо 20 ATACMS, щоб дотягнутися до майже всіх основних російських баз на території України, які РФ використовує для повітряної підтримки та постачання своїх військ?

Яке озброєння Росія розробляє проти Сил оборони України і що може отримати від Китаю?

Як зміниться лінія фронту після отримання Україною нового озброєння?