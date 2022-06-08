Лавров у Туреччині, українське зерно та битва за Сєвєродонецьк

Російська армія продовжує штурм, а ЗСУ його стримує

На Сєвєродонецькому напрямку ЗСУ успішно стримують штурм у місті Сєверодонецьк, бойові дії тривають. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ. У районі населеного пункту Тошківка наступ загарбників успіху не мав. Російські війська також намагалися просунутися на напрямку населеного пункту Устинівка, але українські військові відкинули російську армію. За словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, найближчим часом, до 10 червня, задача у військового командування росіян — захопити Сєвєродонецьк і перерізати трасу Бахмут-Лисичанськ повністю, тобто її контролювати.

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Лавров у Туреччині говорить про українське зерно

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розпочав дводенний візит до Туреччини, де проведе переговори щодо розблокування експорту зерна з України.

В основі переговорів є відкриття коридору безпеки для суден, що перевозять українське зерно. Туреччина запропонувала супроводжувати морські конвої з чорноморських портів України, заблокованих вторгненням Москви.

Сьогодні в Анкарі триватимуть переговори Лаврова та голови турецького МЗС Мевлюта Чавушоглу.

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