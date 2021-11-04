Піаритися на субвенціях: чому забрати 6 мільярдів гривень з ДФРР погана ідея?

(Рубрика «Точка зору»)

Народні депутати пропонують забрати 6 мільярдів гривень з Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) і перенаправити їх на субвенції на «соцеконом» (субвенції із державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – ред.)

З одного боку, що ж тут такого?! І Державний фонд регіонального розвитку і субвенції спрямовані на розвиток регіонів.

Проте різниця є, і то дуже принципова.

Кошти ДФРР розподіляються на основі конкурсних процедур і фінансування отримує кращий проєкт. Натомість, субвенції розподіляються в ручному режимі, без конкурсу, і гроші йдуть на ті об'єкти, які оберуть народні депутати.

Державний бюджет і субвенція

20 жовтня парламент розглянув проєкт Державного бюджету України на 2022 рік. Депутати ухвалити бюджетні висновки та пропозиції до проєкту Закону про Державний бюджет та зобов'язали Уряд підготувати до другого читання документ з їхнім урахуванням.

Кошти ДФРР розподіляються на основі конкурсних процедур і фінансування отримує кращий проєкт

Кабінет міністрів це має зробити у двотижневий термін. За це рішення проголосувало 264 парламентарі. У Бюджетних висновках Верховної Ради пропонується передбачити у Держбюджеті на субвенції 6 мільярдів гривень. Ці кошти пропонується взяти з ДФРР.

Субвенція – це грошова допомога з державного бюджету для місцевих бюджетів. Вона спрямовуються на конкретний об'єкт інфраструктури, який місцевий бюджет самостійно профінансувати не може.

Наприклад, громада хоче збудувати спорткомплекс із басейном і футбольним полем, але в її бюджеті на це не вистачає 20 мільйонів. Щоб реалізувати цей проєкт і потрібні субвенції.

Мета благородна, «але»

Народні депутати зрозуміли, що з допомогою субвенцій переобратися у парламент простіше. І... почали використовувати субвенції для власного піару.

На зустрічах із своїми виборцями, на ефірах у ЗМІ, на своїх сторінках у соціальних мережах, народні депутати розповідають, що це саме вони залучили бюджетні кошти на певний об'єкт.

Субвенції розподіляються в ручному режимі, без конкурсу

Наприклад, у липні 2021 року на виборчий округ Георгія Мазураша з Чернівецької області були виділені кошти субвенції на будівництво 57 дитячих та спортивних майданчиків.

Депутати роблять ставку на те, що це спрацює, бо у багатьох громадах інфраструктура давно не оновлювалася.

У такий спосіб народні депутати підміняють собою місцеве самоврядування, яке і має вирішувати такі проблеми і тим самим дискредитують реформу децентралізації, в основі якої лежить ідея створення самодостатніх і фінансово незалежних громад.

Крім того, процес розподілу непрозорий, а вибір об'єктів, які будуть фінансуватися, відбувається без конкурсних процедур та фактично в ручному режимі.

Ключовий вплив на це мають народні депутати, які на власний розсуд вирішують на який об'єкт та скільки коштів буде спрямовано.

Врешті-решт, виборчі округи лояльних до уряду депутатів отримують значно більше коштів, ніж округи опозиціонерів. А сама субвенція стала інструментом забезпечення такої лояльності.

Тож, неконструктивне і несправедливе використання коштів платників податків виходить. Як не крути.

Переваги ДФРР

У Державному фонді регіональному розвитку існує чіткий порядок розподілу коштів. У цілому, цей процес більш прозорий.

Головна перевага ДФРР полягає в тому, що:

проєкти, які отримують фінансування, визначаються на конкурсній основі;

запроваджено 6 чітких критеріїв, яким мають відповідати проекти переможці: наявність затвердженої проєктної документації; співфінансування з місцевих бюджетів на рівні не менше 10%; загальна кошторисна вартість проектів будівництва понад 10 мільйонів гривень, а для інших проектів - понад 1 мільйон гривень тощо.

На цей процес політики і народні депутати мають фактично незначний вплив, якщо порівнювати із виділенням субвенцій.

Тож на коштах ДФРР набагато складніше піаритися, бо все ж, тут мова йде про змагання, хто підготував кращий проєкт, той і переміг.

Що краще для громад?

З точки здорового глузду краще, щоб кошти на розвиток регіонів йшли через ДФРР.

Не хотілося, щоб цього разу політична доцільність знову перемогла здоровий глузд.

На коштах ДФРР набагато складніше піаритися...

Щоб цього не сталося від субвенцій на «соцеконом» у тому вигляді, якому вони є зараз, потрібно відмовлятися.

Кошти мають витрачатися на основі конкурсних процедур та з урахуванням думки мешканців і стратегії розвитку громади.

Щоб це сталося, необхідно системно працювати громадянському суспільству.

Анатолій Бондарчук – аналітик Громадянської мережі «Опора»

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода