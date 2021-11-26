Смерть наступила из-за травм головы и живота: в деле Артема Мирошниченко рассматривают доказательства

5 декабря исполнится два года со дня смерти волонтера из Бахмута Артема Мирошниченко. В резонансном преступлении обвиняют жителей Бахмута – Николая Барабаша и Александра Барышка. В СМИ публиковали версию нападения: парням якобы не понравилось, что Артем с ними заговорил на украинском языке. Но свидетель этого отказался идти в суд, а артемовским судьям даже пришлось опровергать эту информацию. За два года, как говорит брат убитого, Сергей Мирошниченко, правосудие особо не продвинулось в рассмотрении дела. 25 ноября в Славянске, после нескольких месяцев перерыва, состоялось очередное судебное заседание. Но на этот суд из-за карантинных ограничений могли не пустить ни журналистов, ни активистов.

Пустят или не пустят?

«Покарати вбивць та сепаратистів» – с таким плакатом пришла под здание Славянского горрайонного суда жительница города Ирина.

«Я очень хочу, чтобы наказали виновных в убийстве Артема Мирошниченко, чтобы наказали убийц и сепаратистов. И я против того, что суд медлит с вынесением приговора», – поясняет свою мотивацию Ирина. Спрашиваем: как она отнесется к тому, что в суд могут не пустить из-за карантинных ограничений. Женщина отвечает, что против карантинных ограничений и против сертификатов.

А вот активный горожанин Василий Хоменко, наоборот, показывает на смартфоне «зеленый» сертификат.

Они, прикрываясь ковидом, не допускают общественность, журналистов

Хоменко говорит, что специально вакцинировался, чтобы беспрепятственно посещать разные мероприятия в военно-гражданской администрации и, в том числе, судебные заседания. Но с этой недели в суд активиста перестали пропускать.

«Они, прикрываясь ковидом, не допускают общественность, журналистов ко всем резонансным делам. По другим делам мы ходим без проблем. Только какое-то резонансное дело, – они его и сами не показывают. Хотя у суда есть возможность транслировать рассмотрение дела в прямом эфире», – делится Хоменко.

В итоге Василия Хоменко и еще двоих журналистов пустили в суд, остальным сотрудникам СМИ разрешили оставить технику в зале заседаний. Активистов не пустили. Как пояснили правоохранители, журналистов допустили только в заседание по делу Артема Мирошниченко, чтобы можно было осветить ход процесса.

Отметим, что за день до этого присутствовать в заседании по резонансному делу возможного сообщника Игоря Безлера, Виктора Михеда, СМИ не разрешили.

Побои и травмы

Само заседание почти час не могли начать из-за того, что настраивали видеосвязь с Бахмутом, где содержат под стражей обвиняемых: Николая Барабаша и Александра Барышка. Связь, наконец, настроили. Перед началом суда на лице Барабаша несколько раз мелькает улыбка.

В этот раз должны заслушать показания свидетеля, но он заболел коронавирусом. Поэтому Виктория Митина, прокурор Бахмутской окружной прокуратуры, зачитывает письменные доказательства по делу. На ее лице маска, поэтому разобрать слова прокурора на видео не всегда возможно.

Удар в голову кулаком и два удара в туловище ногой

«Два лица мужского пола наносят телесные повреждения третьему мужчине. А именно: четко видно один удар в голову кулаком правой руки и два удара в туловище правой ногой», – описывает Митина видео камеры наблюдения.

По выводам эксперта, смерть Артема наступила в результате травм головы и живота. Об этом свидетельствуют, в том числе, кровоизлияния, перелом затылочной кости слева, перелом костей носа, перелом верхних стенок обеих глазниц, разрыв селезенки, кровь в брюшной полости, многочисленные синяки, ссадина на подбородке и другие травмы.

«Лупаем эту скалу» – Сергей Мирошниченко

Со дня смерти Артема Мирошниченко прошло два года. Александр Кадиевский, защитник потерпевшего Сергея Мирошниченко, говорит, что на этом заседании рассмотрение дела наконец-то сдвинулось.

Почти час подключали следственный изолятор. Это происходит не впервые

«Не скажу, что все было идеально: на заседание отвели два часа. Из этого времени почти час подключали следственный изолятор, где содержат обвиняемых. Это происходит не впервые. Рассмотрение дела и по этой причине тоже затягивается. Ведь за этот час можно было изучить очень много материалов. А если бы и прессы не было, – через 30-40 минут судья мог бы сказать: невозможно установить связь с СИЗО. Все. Но вы там были, и вы придали огласку этой ситуации», – делится впечатлениями Кадиевский.

Сергей Мирошниченко тоже говорит, что рассмотрение дела хоть и сдвинулось, но его все равно затягивают, ведь долго же не могли связаться с обвиняемыми. Отметим, что ранее адвокат Александра Барышка Василий Николаенко отрицал, что сторона защиты затягивает процесс.

А еще Сергей признает, что выводы экспертов, где описываются многочисленные травмы Артема, было тяжело слушать. Да и интерес общества на второй год рассмотрения начинает угасать.

Люди уже теряют интерес

«Люди уже теряют к этому интерес. Я думаю, что этого и добивалась та сторона. Но мы и дальше лупаем эту скалу», – не сдается Сергей Мирошниченко. По его словам, обвиняемые около года не появляются в зале, – они участвуют в заседаниях по видеосвязи. И никаких попыток вступить в диалог или извиниться с их стороны, по словам Сергея, не было.

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