9 серпня – що очікувати в цей день і що було в історії

Які події очікуються?
- У світі відзначають міжнародний день корінних народів світу, встановлений рішенням Генасамблеї ООН.
- Олександр Лукашенко проведе зустріч із журналістами і громадськістю в прямому ефірі білоруських телеканалів.
- Виконком Української асоціації футболу (УАФ) проведе засідання для ухвалення рішення щодо тренерського штабу збірної України.
Цей день в історії
- 1852 року в Глухові народилася Варвара Ханенко, засновниця Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків.
- 1942 року в Києві відбувся футбольний «Матч смерті» між командою «Старт» (до складу якої входили футболісти довоєнних клубів «Динамо» та «Локомотив») та командою «Люфтваффе» «Флакельф». Невдовзі після матчу кілька учасників київської команди через підозру у співпраці з НКВС потрапили до Сирецького концтабору, де згодом були розстріляні.
- 1945 року сталося атомне бомбардування другого японського міста, Нагасакі.
- 1974 року 37-й президент США Річард Ніксон оголосив про відставку на тлі розслідування Вотергейтського скандалу.
- 2020 року відбулися президентські вибори в Білорусі, результати яких спричинили в країні масові протести і не були визнані міжнародною спільнотою.
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