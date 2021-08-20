«Гаванський синдром» в країні НАТО: що відомо про недугу американських дипломатів у Німеччині?

Влада Німеччини поінформована про повідомлення про те, що американські офіційні особи, які перебувають у країні, звернулися за медичною допомогою після появи симптомів загадкової недуги, відомої як «Гаванський синдром», повідомляє МЗС Німеччини.

Вперше у 2016 році звернули увагу на випадки загадкового хворобливого стану американських дипломатів на Кубі. Це назвали «Гаванським синдромом», пише «Голос Америки».

І от нещодавно газета Wall Street Journal повідомила, що симптоми «Гаванського синдрому» виявлені як мінімум у двох американських чиновників, які перебувають у Німеччині. Видання посилається на повідомлення анонімних американських дипломатичних джерел.

Як пише газета, в останні місяці у американських офіційних осіб, які працюють у Німеччині, стали проявлятися такі симптоми, як нудота, сильні головні болі, біль у вухах, втома і безсоння.

Деякі постраждалі через це не змогли працювати.

Це перший відомий випадок виявлення «Гаванського синдрому» в одній із країн НАТО.

Це не вигадки

Американські дипломати, які розмовляли з Wall Street Journal, заявили, що подібні інциденти були зареєстровані і серед американських чиновників, які працюють в інших європейських країнах, але відмовилися повідомити будь-які подробиці.

Як повідомляється, серед постраждалих були співробітники розвідки і дипломати, які займаються питаннями, пов'язаними з Росією, такими як експорт газу, кібербезпека і політичне втручання.

Після того як подібні симптоми вперше були виявлені п'ять років тому в американських дипломатів на Кубі, згодом повідомлялося про аналогічні інциденти в Китаї, Росії та Австрії.

Були зареєстровані непідтверджені випадки в Польщі, Грузії, на Тайвані і навіть у Вашингтоні.

ЦРУ створило робочу групу для розслідування

Деякі американські офіційні особи висловлювали підозри, що симптоми могли бути викликані атаками з використанням радіочастотного випромінювання.

Минулого місяця знайомі з ситуацією нинішні і колишні офіційні особи повідомили газеті, що в ЦРУ створено робочу групу для розслідування причин «Гаванського синдрому», яку очолив співробітник, який брав участь в розшуку Усами бен Ладена.

Деякі оглядачі та коментатори висловлюють сумніви у реальності «Гаванського синдрому».

Раніше видання The New York Times повідомило, що адміністрацію США було повідомлено, що експерти, які досліджують«Гаванського синдрому» поки не знайшли доказів на підтримку провідної гіпотези про те, що російські агенти використовують мікрохвильові атаки.

У 2019-му році британське видання The Guardian повідомило, посилаючись на дослідження канадських вчених здійснений на замовлення уряду країни, що «Гаванського синдрому» міг бути викликаний пестицидами. Країни карибського басейну у 2016-2018 роках, коли дипломатам на Кубі стало зле, посилили використання пестицидів через лихоманку Зіка.

Як повідомляв «Голос Америки», у липні директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що ЦРУ значно посилило зусилля із подолання Гаванського синдрому.

«Я певний, що те, що пережили наші посадовці і деякі члени родин а також працівники уряду США є реальністю і це серйозно», - сказав Бернс.

У статті використано матеріали NPR, The New York Times.