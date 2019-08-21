Посол Ізраїлю: «Завдання інноваційних офісів в Єрусалимі та Києві – просувати інвестиції та технології»

Візит прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в Україну відкрив нові можливості для двосторонньої співпраці в економіці, торгівлі, сфері високих технологій та освіти. Але головне, що представники урядів, бізнесу, громадськості України та Ізраїлю готові надати «поштовх знизу», щоб напрацьовані програми запрацювали якнайшвидше. Так у розмові з Радіо Свобода прокоментував результати візиту урядової делегації Ізраїлю до Києва і перспективи співпраці між двома країнами Посол держави Ізраїль в Україні Джоел Ліон:

– Насамперед, хочу сказати про важливість співпраці між нашими країнами у сфері високих технологій. Як сказав прем’єр-міністр Нетаньягу, українці – це «люди сучасних технологій», в Ізраїлі знають про високий рівень українських ІТ-спеціалістів та науковців, у нас відомі розробки та стартапи, які розробили українці. Сказати б, Україна та Ізраїль мають прекрасних людей з потужним інтелектом.

– Якими будуть завдання офісу інновацій, який Україна зможе відкрити в Єрусалимі, що під час розмови з президентом України запропонував прем’єр-міністр Ізраїлю?

– Хочу наголосити: ми пропонуємо відкрити інноваційні офіси: України – в Єрусалимі, а Ізраїлю – у Києві. Ці офіси працюватимуть у рамках роботи посольств. Завдання офісів, чи то центрів – просувати інвестиції та технології, у чому зацікавлені і Україна, і Ізраїль.

Ідетья про ізраїльські інвестиції в українську сферу високих технологій і спільну роботу наших та українських фахівців

Власне, ідеться про ізраїльські інвестиції в українську сферу високих технологій і спільну роботу наших та українських фахівців у цій царині. І це аж ніяк не означає, що Ізраїль не зацікавленій у партнерстві з Україною в інших сферах, недарма ж наші країни підписали угоду про створення зони вільної торгівлі.

До речі, прем’єр-міністр Нетаньягу у Києві припустив, що угода буде ратифікована після парламентських виборів Кнессет (парламент Ізраїлю – ред.). Також під час переговорів у Києві ми, тобто ізраїльська й українська сторони, домовились розширити дію угоди на сферу послуг.

– Наскільки важливою для України, на вашу думку, є співпраця з Ізраїлем у сфері безпеки?

– Ізраїль має величезний досвід у цій сфері, і ми з українськими партнерами охоче ним ділимось. Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Ізраїль є для українців прикладом розвитку сфери національної безпеки та оборони.

Але, зі свого боку, я хочу сказати, що українські силовики демонструють професіоналізм й чітку, злагоджену роботу. І я хочу подякувати СБУ за успішне проведення спецоперації з затримки громадянина Ізраїлю, наркоторговця Амоса Дов Сільвера, за співпрацю з ізраїльською поліцією.

– Повернімось до візиту прем’єр-міністра Ізраїлю до Києва: на початку візиту, просто біля трапу літака стався неприємний інцидент з його дружиною Сарою Нетаньягу, коли вона нібито кинула хліб під час церемонії зустрічі високих гостей в аеропорті «Бориспіль», як ви його прокоментуєте?

– Про цей – у лапках – «інцидент» ми говорили з керівником офісу президента України Андрієм Богданом, і пізніше було офіційне повідомлення від офісу, що такі «незначні казуси» не можуть нівелювати важливість очільника уряду Ізраїлю в Україну.

Сара Нетаньягу вдягла одяг у синьо-жовтих кольорах, щоб висловити свою повагу українцям, а цього ніхто не помітив

А у вівторок сама Сара Нетаньягу сказала мені: «Дивіться, ніхто не звернув увагу на те, що я вбралась в одяг українських національних кольорів». Справді, вона вдягла одяг у синьо-жовтих кольорах, щоб висловити свою повагу українцям, а цього ніхто не помітив!