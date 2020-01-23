Іран: щорічний кінофестиваль на межі зриву – його бойкотують через збитий український літак

Радіо Фарда (іранська служба Радіо Свобода)

Великий щорічний кінофестиваль в Ірані опинився на межі зриву: понад сто іранських кінозірок та інших діячів кіно вирішили бойкотувати його на знак протесту проти дій влади після збиття українського пасажирського літака.

Міжнародний кінофестиваль «Фаджр» («Світанок»), започаткований 1982 року, проводять щороку до річниці Ісламської революції і скинення останнього іранського монарха, шаха Могаммада Рези Пахлаві, з 1 по 11 лютого.

Але цього року 139 кіноартистів і кінорежисерів видали спільну заяву з одного речення: «Ми не будемо брати участі в фестивалі «Фаджр».

Тепер цю заяву розповсюджують у соцмережах по всій країні. Але ще до неї окремі діячі кіно заявляли, що будуть бойкотувати фестиваль – саме через ставлення влади до збиття літака.

Корпус вартових Ісламської революції, найелітніше військове формування країни й опора ісламського режиму, збив літак «Міжнародних авіаліній України» двома ракетами російського виробництва рано-вранці 8 січня – через лічені хвилини по тому, як він злетів із тегеранського аеропорту імені Імама Хомейні. Всі 176 людей у ньому загинули.

Протягом трьох днів влада Ірану вперто твердила, що причиною аварії були технічні проблеми з літаком.

Але врешті, під внутрішнім і міжнародним тиском, військові країни були змушені визнати, що літак був збитий ракетою.

Тисячі людей вийшли на вулиці міст Ірану, протестуючи проти такого ставлення до трагедії й засуджуючи ісламську владу країни за намагання приховати правду.

І от, щоб висловити своє співчуття, 139 іранських кінозірок і режисерів приєдналися до бойкоту фестивалю «Фаджр», серед них такі міжнародно визнані діячі, як режисери Джафар Панагі й Могаммад Расулофф чи актори Хамід Фаррокнежад і Алі Мосаффа.

Іще раніше відомий кінорежисер і сценарист, лауреат низки кінонагород Пайман Мааді написав на своїй сторінці в інстаґрамі, що всі іранці сумують за загиблими.

«Із яких радощів мені йти на фестиваль і святкувати? Коли настануть світлі дні, тоді ми й зможемо святкувати життя й любов разом», – написав він 13 січня білими літерами на чорному тлі.

Критика й незгода

А тим часом судова система Ірану, Корпус вартових Ісламської революції і консервативні засоби інформації накинулися на учасників протесту кінотворців і акторів із погрозами й різкою критикою.

У другому найбільшому місті країни Машхаді на тиждень затримували трьох театральних режисерів. Популярну актрису Таране Алідоусі викликали до суду.

Та знайшлося й кілька діячів, які обрали собі незгоду з колегами.

Зірка оскароносних фільмів режисера Асгара Фархаді «Розлучення Надера й Сімін» і «Комівояжер», актор і режисер Шагаб Хосейні опинився серед тих небагатьох, хто розкритикував іранських діячів за бойкот фестивалю.

«Кілька кінодіячів вирішили не брати участі в фестивалі. Я поважаю ці їхні особисті рішення. Але я маю й критику, – сказав Хосейні. – Приносити мистецтво і культуру в жертву – не менша катастрофа, ніж будь-яка інша. Цей фестиваль можна перетворити на меморіал для тих, хто загинув унаслідок недавніх подій, щоб запам’ятати їхні імена. Він може стати місцем співчуття родинам загиблих».

Новий фільм «Ніч», режисером якого є і в якому грає головну роль сам Шагаб Хосейні, бере участь у головному конкурсі нинішнього, 38-го кінофестивалю «Фаджр».

Урочисте відкриття вже скасували

Але через масовий бойкот організатори фестивалю оголосили, що урочисту церемонію відкриття, заплановану було на 1 лютого, скасовано.

Як мовиться в їхній заяві, оприлюдненій 15 січня, на знак співчуття з родинами загиблих унаслідок «випадкового збиття» пасажирського літака церемонія не відбудеться.

А 22 січня офіційне агентство IRNA повідомило, що кошти, які мали піти на церемонію відкриття фестивалю, передадуть родинам жертв недавніх повеней в одній із найбідніших провінцій Сістан і Белуджистан на південному сході Ірану.

Реакції на трагедію з українським літаком в Ірані не обмежилися бойкотом кінофестивалю «Фаджр». Чимало музикантів і співаків, таких, як Шахрам Назері, Аліреза Ассар чи Аліреза Ґорбані, теж скасували всі свої концерти.

А двоє відомих італійських театральних режисерів, Еудженіо Барба і Ромео Кастеллуччі, вирішили не брати участі в Театральному фестивалі «Фаджр».