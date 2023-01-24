Україна збирає ударний кулак проти Росії: Кремінна чи Мелітополь?

- 22 січня командувач Об'єднаними Силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив в інтерв'ю CNN, що в Україні формуються нові військові частини під постачання Заходом військової техніки.
- «Звичайно, нам потрібна велика кількість західних танків. Вони набагато кращі за радянські зразки і можуть допомогти нам просунутися. Ми створюємо нові військові частини. І від їхньої боєготовності залежатимуть наші подальші дії. Тому допомога Заходу є надзвичайно важливою», – заявив він.
- Також Наєв додав, що наступний етап війни Росії проти України буде саме про танки: і не про радянські Т-72, а сучасні західні – німецькі Leopard 2 і британські Challenger.
- «Весь підрозділ має бути оснащений однаковою машиною, тому цілий батальйон, наприклад, має бути оснащений БМП Bradley, або Leopard – якщо ми їх отримаємо», – сказав він.
- У рамках військової допомоги після восьмого «Рамштайну» союзники пообіцяли ЗСУ сотні броньованих машин західного виробництва: американські Bradley, німецькі Marder, французькі колісні танки AMX-10RC, канадські Senator та інші.
- Bradley, як заявили у Пентагоні, Україна отримає вже найближчим часом. Також на фінальну пряму, за словами глави українського МЗС Дмитра Кулеби, постало питання про надання ЗСУ німецьких танків «Леопард».
- Військові аналітики розглядають два можливі напрямки українського контрудару.
- Перший – на Мелітополь, з виходом до Чорного та Азовського моря, що дозволить розділити угруповання окупантів надвоє – і взяти під вогневий контроль усю його логістику в Криму.
- Другий – на Кремінну та Сватове Луганської області, що завершить військову операцію зі звільнення Харківської області минулого року та ускладнить окупантам штурм Донбасу.
Де в Україні ЗСУ можуть вдарити по окупантах після завершення формування броньованого кулака з машин Заходу?
Що важливіше для України стратегічно – звільнення Донбасу чи контроль над Мелітополем?
І чому навчилася армія Росії в Україні після кількох «жестів доброї волі»?
Про це та інше в ефірі Радіо Донбас.Реалії. Наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: