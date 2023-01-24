Україна збирає ударний кулак проти Росії: Кремінна чи Мелітополь?

22 січня командувач Об'єднаними Силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив в інтерв'ю CNN, що в Україні формуються нові військові частини під постачання Заходом військової техніки.

«Звичайно, нам потрібна велика кількість західних танків. Вони набагато кращі за радянські зразки і можуть допомогти нам просунутися. Ми створюємо нові військові частини. І від їхньої боєготовності залежатимуть наші подальші дії. Тому допомога Заходу є надзвичайно важливою», – заявив він.

Також Наєв додав, що наступний етап війни Росії проти України буде саме про танки: і не про радянські Т-72, а сучасні західні – німецькі Leopard 2 і британські Challenger.

«Весь підрозділ має бути оснащений однаковою машиною, тому цілий батальйон, наприклад, має бути оснащений БМП Bradley, або Leopard – якщо ми їх отримаємо», – сказав він.

У рамках військової допомоги після восьмого «Рамштайну» союзники пообіцяли ЗСУ сотні броньованих машин західного виробництва: американські Bradley, німецькі Marder, французькі колісні танки AMX-10RC, канадські Senator та інші.

Bradley, як заявили у Пентагоні, Україна отримає вже найближчим часом. Також на фінальну пряму, за словами глави українського МЗС Дмитра Кулеби, постало питання про надання ЗСУ німецьких танків «Леопард».

Військові аналітики розглядають два можливі напрямки українського контрудару.

Перший – на Мелітополь , з виходом до Чорного та Азовського моря, що дозволить розділити угруповання окупантів надвоє – і взяти під вогневий контроль усю його логістику в Криму.

, з виходом до Чорного та Азовського моря, що дозволить розділити угруповання окупантів надвоє – і взяти під вогневий контроль усю його логістику в Криму. Другий – на Кремінну та Сватове Луганської області, що завершить військову операцію зі звільнення Харківської області минулого року та ускладнить окупантам штурм Донбасу.

Де в Україні ЗСУ можуть вдарити по окупантах після завершення формування броньованого кулака з машин Заходу?

Що важливіше для України стратегічно – звільнення Донбасу чи контроль над Мелітополем?

І чому навчилася армія Росії в Україні після кількох «жестів доброї волі»?

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