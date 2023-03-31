Паніка перед ударом ЗСУ? Лукашенко та Путін хочуть закінчити війну

Олександр Лукашенко під час свого послання білоруському народу та парламенту 31-го березня заявив, що настав «унікальний шанс для переговорів» президента РФ Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського щодо припинення війни в Україні – поки Росія не розгорнула своє військове виробництво на повну міць. А от після чого, за словами Лукашенка, говорити про мир вже буде дуже складно.

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Для цього Лукашенко запропонував оголосити «перемир'я без права переміщення та перегрупування військ з обох боків», а Зеленського закликав розпочати переговори з Кремлем «без будь-яких попередніх умов». Лукашенко присвятив більшу частину свого послання саме війні в Україні та необхідності переговорів Києва та Москви, а не ситуації у Білорусі.

Після цього спікер Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що російський та білоруський лідери обговорять пропозиції Лукашенка на зустрічі Вищої державної ради Союзної держави на наступному тижні. Сам Пєсков до цього неодноразово стверджував, що дипломатичного рішення у війни в Україні вже не існує.

ЗСУ активно готуються до контрнаступу на загарбників – в Україну прибули десятки західних танків, БМП та іншої необхідної техніки. Також у країну підтягуються військовослужбовці, які пройшли підготовку на західних полігонах. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, Україна піде звільняти свої території у квітні-травні цього року одразу на кількох напрямках.

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Головні питання випуску:

Навіщо Путін продовжує вимагати через Лукашенка припинення вогню від Зеленського – хоча неодноразово отримував відмову?

Як Путін і Лукашенко шантажуватимуть Захід перед контрнаступом ЗСУ?

І як Росія відповість на звільнення ЗСУ своїх територій навесні?