Тривожний дзвоник: американські школи втратили Zoom-зв’язок, мексиканські – перешли на телеуроки

Наближається новий навчальний рік на тлі коронавірусної пандемії. В різних країнах готуються до навчання по-різному – в одних намагаються організувати навчання у школах, в інших – готуються продовжити карантин, а отже – потрібно вибрати правильний метод дистанційного навчання. У Мексиці, де шкільний рік починається раніше, ніж в Україні, наприкінці серпня (цього року 24-го), 30 мільйонів учнів державних шкіл почали навчання через телебачення. У Сполучених Штатах, де так само в багатьох місцях шкільний рік починається ще наприкінці серпня, перший день онлайн-уроків для багатьох шкіл провалився – популярна служба відеоконференцій Zoom не витримала навантаження. Які перспективи дистанційного навчання у цих країнах?

У той час як Мексика вийшла на сьоме місце у світі за кількістю хворих на COVID-19 – понад 500 тисяч хворих, – влада країни не бачить іншого виходу, ніж починати новий шкільний рік шляхом дистанційного навчання. Навіть планів щодо виходу з карантину в країні поки не обговорюють – учні початкової й середньої школи залишаться вдома. Але через те, що 4 з 10 мексиканських домогосподарств не приєднані до інтернету, в місцевих освітян не було іншого вибору, ніж ввімкнути телебачення, яке покриває 94% мексиканських домівок.

Учителі кажуть, що основою навчального процесу будуть телеуроки, за трансляцію яких уряд Мексики заплатив 20 мільйонів доларів кільком місцевим компаніям, і підручники. Але багато батьків стурбовані тим, що дистанційне навчання не матиме того рівня, який вони так складно виборювали у своїй країні.

Останніми роками Мексика почала робити значні кроки в поліпшенні своєї системи освіти і доступу до неї широких верств населення. Частка мексиканців, які мають лише початкову шкільну освіту або менше, знизилася з 67% у 1990 році до 33% у 2015 році. Частка мексиканців, які здобули університетську освіту, за цей час більш ніж подвоїлась, до 15%. Тепер ці здобутки можуть бути втрачені.

Також не ясно, яку роль будуть відігравати вчителі і що робити родинам, у яких більше дітей, ніж телевізорів. Відновилися розмови про те, що освіта буде доступною тільки для заможних родин, які можуть собі дозволити і різні прилади, і догляд за дітьми.

«Я в паніці», – каже в інтерв’ю американській газеті Los Angeles Times жителька мексиканської столиці, одинока 38-літня мати Анна Лора Руїс. Офісна бухгалтерка каже, що не уявляє цього навчання, бо вона вже повернулася на роботу і не знає, як вона може залишити дитину одну вдома без догляду – перед телевізором.

Коли в Мексиці у березні було оголошено карантин, вона й інші батьки об’єдналися в групу в месенджері WhatsApp, куди вчителі присилали завдання. Тоді кожна школа вирішувала проблему дистанційного навчання по-своєму. Нині уряд вирішив централізувати підхід. Але для таких, як Анна, залишається питання про те, хто догляне за тим, як вчаться діти, і як двоє дітей 10 і 13 років мають поділити між собою один телевізор.

Кращі технології проблеми не вирішують

Проблема, як організувати дистанційне навчання, турбує не лише відносно бідні країни, як Мексика. Навіть багатші й технологічно більш просунуті країни, й такі, як США, наразилися на труднощі. Застосунок Zoom, який у час пандемії використовувався для всього, від ділових зустрічей і навчання в інтернеті до громадських зібрань, не витримав напруження і вийшов із ладу лише через дві з половиною години після того, як мільйони учнів у США почали дистанційне навчання.

Через мережу Twitter вони отримали ось таке повідомлення:

Якщо у вас виникли проблеми з підключенням до Zoom, ми виявили проблему і працюємо над її виправленням. Будь ласка, слідкуйте за http://status.zoom.us для оновлень. Вибачте за незручності

Zoom не розкрив причину проблеми. Але для багатьох людей у перший день навчань пролунав тривожний дзвоник, що показав, наскільки люди стали залежні від технологій під час пандемії.

Початкові школи, середні школи й університети в багатьох місцях – дві третини з 50 мільйонів учнів і студентів у США – починають навчання в останній тиждень серпня і тепер покладаються на Zoom і схожі технології, такі, як Microsoft Teams чи Canvas, щоб проводити дистанційні заняття. Протягом останнього місяця американські школи почали відкриватися – частина повернула дітей до класів, в інших застосовують дистанційне навчання чи гібридне, використовуючи і роботу в класі, і роботу в режимі онлайн. Президент США Дональд Трамп наполягає на відкритті шкіл і навіть погрозив, що скоротить фінансування шкільних округів там, де навчання не буде відновлене.

В Ізраїлі й Південній Кореї школи відкрилися, але через кілька днів влада була змушена закрити їх знову через різке зростання кількості нових захворювань. У Данії й Німеччині, де в деяких частинах країни навчання відбувається вже з початку серпня, поки тримаються – там зменшили кількість дітей у класі і запровадили мінливий графік відвідування. А наприклад, у Болівії уряд оголосив про те, що цей навчальний рік буде скасовано повністю, після того, як план проводити навчання в онлайн-режимі провалився через те, що більшість людей, які живуть поза великими містами, не мають доступу до інтернету взагалі.