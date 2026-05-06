Краматорськ і Запоріжжя: як Україні зупинити російські КАБи?

Російські війська ввечері 5 травня завдали удару по центру Краматорська авіаційними бомбами з планувальним наведенням. За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, агресор скинув на місто три ФАБи. У результаті удару загинули 6 людей, 13 зазнали поранень .

Крім Краматорська, авіабомбами Росія вчора атакувала з авіації Запоріжжя. Там – 12 загиблих, ще 37 людей постраждали .

Протягом останньої доби агресор здійснив низку ударів і по інших українських містах, а також продовжив вести активні бойові дії та обстріли на фронті, заявив президент України Володимир Зеленський.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив про зрив Росією режиму тиші.



«Станом на цей день констатуємо, що російська сторона зірвала режим припинення вогню», – сказав президент.

Він зазначив, що лише від початку цієї доби армія РФ здійснила майже 30 штурмових дій; зафіксовано більше 20 авіаційних ударів із застосуванням більш ніж 70 авіабомб тільки за сьогоднішню ніч і ранок .

Внаслідок російських атак напередодні, крім Краматорська та Запоріжжя, зазнав атаки Дніпро, де загинули четверо людей. 6 травня у місті оголосили днем жалоби. За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулось 186 бойових зіткнень.

4 травня Міністерство оборони РФ заявило про одноосібне рішення російського лідера Володимира Путіна оголосити перемир’я 8 і 9 травня. Офіційно Києву жодних пропозицій про припинення вогню Москва не надавала.



Того ж дня Зеленський заявив, що українська сторона оголошує «режим тиші, починаючи з 00:00 в ніч з 5 на 6 травня».

«Настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України», – написав глава держави в соцмережах.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.



Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.



Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.