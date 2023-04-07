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Суспільство

Де митрополит УПЦ (МП) Павло відбуває домашній арешт? Атака авіабомбами на Херсон

  • Херсонщина знову під обстрілами. Російські сили скинули на одну із громад вибухівку з безпілотника та вдарили авіабомбами. Влада повідомляє про постраждалих. Розповідаємо деталі.
  • Адвокати митрополита УПЦ (МП) Павла оскаржують його домашній арешт, а журналісти тим часом показали, як виглядає дім, де церковник має перебувати 60 діб. Чи є там світло і зв'язок, про що бідкався митрополит?
  • Відверто співпрацювали з окупантами чи просто продовжували робити свою роботу, щоб вижити? Як українська влада даватиме собі раду з колаборантами? І чи будуть зараховувати до них вчителів, лікарів і комунальників?

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» на @Радіо Свобода:

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